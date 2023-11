Estabelecimentos apostam em automação para reduzir gastos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

Desde a pandemia, diversos estabelecimentos comerciais apostam em automação para reduzir gastos. Uma pesquisa realizada pela Abrasel, que envolveu mais de 1.500 empresários do setor alimentício no Brasil, revelou que o aumento de produtividade e eficiência impulsionado pelo uso de softwares e ferramentas digitais foi crucial para a sobrevivência desses negócios.

A pesquisa aponta que 83% dos bares restaurantes brasileiros atualmente utilizam algum tipo de software para gerenciamento de vendas. Além disso, 75% desses locais empregam ferramentas de controle financeiro, enquanto 67% já adotam soluções para serviços de delivery.

Um exemplo de soluções digitais para negócios é o Cardapex Pedidos Online. A empresa oferece uma plataforma de pedidos online que permite a criação de cardápios digitais, pedidos direcionados ao WhatsApp, controle de delivery e acompanhamento de status dos pedidos.

É comum estabelecimentos utilizarem o WhatsApp para se comunicar diretamente com os clientes. Contudo, sem uma ferramenta de automação, a gestão dessas interações pode se tornar caótica e dados importantes podem se perder.

Com uma solução como o Cardapex, os negócios podem receber todos os detalhes de pedidos em uma única mensagem no Whatsapp. Segundo Bruno Machado, cofundandor do Cardapex “isso otimiza o atendimento e proporciona uma experiência mais fluida e eficiente, tanto para o estabelecimento quanto para o consumidor”.

“O cardápio digital também é facilmente personalizável, o que oferece a flexibilidade de alterar itens, preços e promoções em tempo real, sem os custos e o tempo associados à impressão de cardápios tradicionais”, afirma.

Uma tecnologia comum em cardápios digitais é a função de QR Code. O QR Code é um código de barras bidimensional que pode ser escaneado por smartphones para acessar informações.

“O QR Code é uma tecnologia simples e fácil de usar, que permite que os usuários acessem o cardápio digital rapidamente sem precisar baixar nenhum aplicativo. Isso gera mais comodidade para empresas e consumidores”, acrescenta Bruno.

Ele explica que essa inovação também contribui significativamente para a redução de custos operacionais, pois diminui a necessidade de funcionários dedicados exclusivamente ao atendimento de pedidos e à gestão de cardápios físicos. “Informações atualizadas e disponíveis na palma da mão proporcionam um atendimento mais rápido e eficiente, melhorando a experiência geral do consumidor”.

Website: www.cardapex.com.br