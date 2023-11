Fragrância em cosmético influencia experiência do consumidor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

O setor de cosméticos tem se aprofundado cada vez mais na produção de fragrâncias, uma vez que estas desempenham papel vital influenciando a experiência do consumidor e, por isso, merecem atenção meticulosa desde a concepção até a finalização. A criação de fragrâncias é um processo que aprimora o potencial dos produtos e dão um diferencial a todas as linhas.

Além disso, segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado de fragrâncias deve registrar um crescimento anual de 5,56% durante os próximos cinco anos, o que é principalmente influenciado por tendências no estilos de vida dos consumidores, além do que está sendo destaque no período. Um reflexo disso pode ser percebido, segundo o relatório anual de 2021 da LMVH, no aumento mundial das vendas de perfumes e cosméticos em 26%.

Para Skala Cosméticos, potência e agradabilidade são essenciais, pois garantem que a fragrância se conecte com seu público-alvo por meio de experiências culturais ou de familiaridade. Por isso, a marca utiliza tendências olfativas nacionais e internacionais que refletem modernidade, além de firmar parcerias com empresas reconhecidas do setor.

O processo de criação de fragrâncias começa com um briefing detalhado fornecido pelo cliente que deseja utilizar em seus produtos, sendo este um documento que fornece informações essenciais sobre as necessidades técnicas e criativas do projeto. Segundo Roland Theil, perfumista da Capuani do Brasil e responsável pela formulação de algumas fragrâncias da marca, a fragrância pode nascer de um conceito simples, como “um produto capilar inspirado no cacau” e o perfumista então trabalha em que caráter dar ao cacau: se será mais doce, mais torrado, amargo e outros.

“A Avaliação de Fragrâncias é um departamento que desempenha papel crucial nesse processo, garantindo que a criação do perfumista cumpra o briefing do cliente e alcance o desempenho desejado, assim como segurança, estabilidade e custo adequado ao projeto. A escolha é baseada em critérios que incluem a potência da fragrância e sua agradabilidade na base do produto final”, explica o especialista.

No universo das fragrâncias, os elementos são conhecidos como “ingredientes” ou “matérias-primas”, e podem ser de origem vegetal, sintética ou semissintética, sendo que as fragrâncias normalmente têm a maior parte de suas composições formadas por ingredientes sintéticos devido a questões regulatórias, custos e garantia de fornecimento. Além disso, uma fórmula de fragrância pode conter dezenas ou centenas de matérias-primas, dependendo da categoria do produto final.

Cosméticos vs. Perfumes

Embora não haja limitações estritas quanto aos ingredientes usados em cosméticos ou perfumes e colônias, existem restrições regulatórias que afetam a quantidade máxima de uma matéria-prima em uma fórmula a depender da finalidade do produto. “A forma como o produto será usado e absorvido pela pele influencia essas restrições. O custo do projeto também é um fator importante, determinando quais matérias-primas podem ser usadas para atender às expectativas do consumidor em diferentes categorias’’, conta Rolando Theil.

Além desses pontos, o sucesso de uma fragrância está intrinsecamente ligado à sua agradabilidade, potência e aderência ao conceito do produto, critérios avaliados em painéis de pesquisa com consumidores, garantindo boa experiência ao cliente. Segundo o especialista, também é importante entender o estilo da linha para a qual a fragrância está sendo produzida e as necessidades específicas do produto.

Sobre a Skala Cosméticos

No mercado há mais de 30 anos, a Skala é conhecida pela comercialização de cremes de tratamento para cabelo em embalagens de um quilo. Atualmente, a marca exporta para mais de 40 países ao redor do mundo.

Consciente de sua responsabilidade social e ambiental, e que tais hábitos e atitudes melhoram a qualidade de vida, ajudando também a humanidade e o planeta, desde julho de 2018 a Skala se tornou uma marca 100% vegana, cruelty free e que utiliza ingredientes de origem vegetal.

Website: http://www.skala.com.br