LambdaTest Lança Intelligent UI Inspector para Agilizar Inspeção de Aplicativos Móveis

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, lançou o Intelligent UI Inspector, uma nova ferramenta adaptada para desenvolvedores e avaliadores de aplicativos móveis. O ‘Intelligent UI Inspector’ possui diversos recursos importantes, que enfatizam a interação perfeita, a confiabilidade e a experiência aperfeiçoada do usuário.

O Intelligent UI Inspector apresenta uma interface avançada para interação direta e inspeção contínua de várias páginas e elementos de seu aplicativo, evitando a necessidade de fechar e reabrir repetidamente o UI Inspector. Este processo unificado não apenas simplifica o uso, mas também agiliza tarefas de inspeção, que resulta em um fluxo de trabalho mais simplificado.

Os usuários agora podem criar Xpaths personalizados, confiáveis e baseados em atributos para seus scripts de automação, que melhora o fluxo de trabalho e garante a precisão dos resultados. Esta simplificação de processos reduz significativamente erros e eleva a precisão dos procedimentos de automação, ao otimizar o fluxo de trabalho operacional.

Para aplicações híbridas, esta ferramenta permite a inspeção leve de elementos de visualização na web, oferecendo uma visão abrangente. Além disto, simplifica o processo de reinicialização para aplicativos de desenvolvedor com diversos ambientes, ao oferecer um recurso conveniente de reinicialização com um clique. O Intelligent UI Inspector garante uma melhor experiência de usuário através de uma interface intuitiva e centrada no usuário, que se alinhaànecessidade de uma experiência mais compatível e direta para todas as suas funcionalidades.

Mayank Bhola, Co-fundador e Chefe de Produto da LambdaTest, disse: “A introdução do nosso Intelligent UI Inspector é um passo para aperfeiçoar ainda mais a experiência de teste para nossos usuários de dispositivos reais. Ao otimizar fluxos de trabalho e priorizar a precisão, o objetivo é capacitar empresas para elevar a qualidade de seus produtos e simplificar seus processos de teste com confiança. Ao identificar e solucionar com rapidez problemas de interface do usuário, garantindo uma interface consistente, responsiva e visualmente atraente, o UI Inspector serve como uma ferramenta fundamental para as empresas proporcionarem uma experiência de usuário perfeita a seus clientes,”

Para mais informação sobre o Real Device Cloud da LambdaTest, acesse

https://www.lambdatest.com/real-device-cloud

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado mediante o Just in Time Test Orchestration (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e aceleração na transformação digital. Mais de 10.000 clientes empresariais e acima de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

Testes de Navegadores e Aplicativos: A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional diferentes.

O HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas, a fim de diminuir o tempo de teste da qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software com mais rapidez.

Para mais informação, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231031218276/pt/

Contato:

Assessoria de imprensa da LambdaTest: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE