Maioria das empresas não investe em leads qualificados

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

Um estudo inédito que envolveu 2 mil empresas demonstrou que mais da metade (57%) das empresas ainda não têm um time de SDR (Sales Development Representative, na sigla em inglês – Representantes de Desenvolvimento de Vendas, em português). Cabe a esses profissionais fazer a prospecção digital para captar e qualificar potenciais clientes antes de direcionar para o time comercial.

Ainda de acordo com a pesquisa, desenvolvida pela Ramper, 36,1% das organizações têm somente um SDR, ao passo que 38,6% das companhias possuem equipes comerciais que contam com dois a quatro colaboradores da área. Segundo a análise, apenas 12% das empresas empregam seis profissionais no grupo de trabalho.

“Depois de 9 anos de atuação no mercado, notamos que a maioria das empresas que nos procura para desenvolver estratégias de marketing, anúncios on-line e estratégias de captação de leads não possui uma estrutura de marketing ou comercial adequada para a qualificação de um lead e realização de uma venda”, conta Giovanni Ballarin, CEO da agência de marketing digital Mestres do Site.

Ele ressalta que, apesar de a prospecção ser fundamental para negócios B2B, muitas empresas ainda não possuem a estrutura necessária para realizá-la.

Na visão de Ballarin, a falta de uma estrutura adequada de marketing e comercial para a qualificação de leads e conversão de vendas pode ter várias consequências negativas para o desenvolvimento das empresas, como:

Perda de oportunidades de negócios – Sem uma estratégia eficaz de marketing e qualificação de leads, as empresas podem perder oportunidades de negócios, deixando potenciais clientes escaparem;

Baixa conversão de vendas – A falta de estrutura pode resultar em uma baixa taxa de conversão de leads em vendas, o que afeta diretamente a receita e a rentabilidade da empresa;

Crescimento limitado – A ausência de uma estratégia de marketing e vendas pode limitar o crescimento das empresas, impedindo a expansão e a conquista de novos mercados;

“Para maximizar o desenvolvimento e o sucesso das empresas, é fundamental investir em estruturas de marketing e vendas eficazes, garantindo que os leads sejam devidamente qualificados e convertidos em clientes satisfeitos”, acrescenta.

SDR é alternativa para as empresas de hoje

Ainda de acordo com o CEO da Mestres do Site, uma estratégia de marketing e vendas é relevante nos dias atuais por, por exemplo, três motivos:

Mudança no comportamento do consumidor – Os consumidores modernos estão cada vez mais presentes on-line, fazendo pesquisas na internet antes de tomar decisões de compra. Ter uma estratégia eficaz de marketing digital permite que as empresas alcancem esse público; Concorrência intensa – A competição em muitos setores é intensa. Ter uma estratégia de marketing eficaz ajuda a destacar a empresa da concorrência e conquistar a preferência do cliente; Geração de leads qualificados – Uma estratégia eficaz de marketing pode atrair leads qualificados. Ou seja, pessoas que têm um interesse genuíno nos produtos ou serviços da empresa, o que leva a uma maior taxa de conversão.

Para Ballarin, uma estratégia de marketing é crucial nos dias atuais devido à mudança no comportamento do consumidor e ao ambiente altamente competitivo. “Os principais ganhos incluem o alcance de um público mais amplo, a geração de leads qualificados, a personalização das mensagens e o aumento da eficiência dos custos, resultando em um crescimento e sucesso sustentável para as empresas”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://mestresdosite.com.br/