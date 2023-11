Netspend e Rêv Unificam Portfólio Mundial sob a Marca Matriz Ouro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

A Netspend e a Rêv Worldwide anunciaram hoje que concluíram a integração de seus principais ativos estratégicos e formaram uma nova empresa matriz internacional de serviços financeiros, fidelidade e soluções de tecnologia denominada Ouro. A nova empresa planeja expandir agressivamente seu portfólio multimarcas, que abrange pré-pagamentos, débitos, pagamentos internacionais, produtos de fidelidade e inovações de serviços ao redor do mundo. O novo nome e estratégia seguem o retorno dos fundadores em maio para conduzir a empresa que fundaram há quase 25 anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231101893505/pt/

Roy Sosa, Co-founder, CEO and Chairman of Ouro (Photo: Business Wire)

O novo grupo internacional Ouro de marcas fintech irá manter a Netspend como principal marca e líder no mercado de cartões pré-pagos, atendendo clientes carentes que buscam acessar a aceitação dos comerciantes da rede de pagamentos. A marca X World Wallet da empresa, que foi desenvolvida pela Rêv, continuará se expandindo nacional e internacionalmente com foco no estilo de vida, turismo e comércio transfronteiriço.

“Com a integração e o alinhamento bem-sucedidos de nosso pessoal, plataformas e finalidade, estamos preparados para ajudar mais clientes ao redor do mundo a acessar soluções financeiras inovadoras que agregam valor, controle, flexibilidade e segurança excepcionais”, disse o Co-fundador, Presidente e Diretor Executivo da Ouro, Roy Sosa. “A decisão de mudar a marca para Ouro significa a transformação pela qual passamos nos últimos seis meses e reacende nosso compromisso compartilhado com nosso legado de inovação centrada em clientes e parceiros, que nos lembra das infinitas possibilidades que surgem ao persegui-lo.”

O nome Ouro se inspira e tem significado na palavra grega “ouroboros,“, um antigo símbolo que representa um círculo fechado com um dragão consumindo sua própria cauda. Ao se manifestar em diversas culturas e contextos ao longo da história, o símbolo evoca a reinvenção contínua, a renovação, a unidade de começos e fins, a natureza cíclica de nossas jornadas e possibilidades sem fim.

A marca Ouro reconhece e reflete a natureza cíclica da jornada e transformação pela qual a empresa passou desde que os fundadores Roy e Bertrand Sosa retornaram ao comando com uma aquisição concluída em maio.

“Embora tenhamos orgulho do papel que a Netspend desempenhou no ecossistema de capacitação financeira, sendo pioneira em soluções pré-pagas, de débito e de pagamentos móveis, mais bilhões de clientes podem se beneficiar destes produtos e serviços essenciais, e continuamos comprometidos em atingi-los”, observou o Co-fundador, Presidente e Diretor de Marca da Ouro, Bertrand Sosa. “A Ouro tem por base um amplo conjunto de ativos estratégicos, incluindo diversas plataformas proprietárias de processamento de pagamentos, uma rede mundial de parceiros de venda de cartões e varejo de carga em dinheiro, bem como múltiplas marcas internacionais inovadoras que hoje abrangem toda a escala econômica e uma presença mundial.”

A Ouro irá capitalizar seu portfólio atual de marcas de consumo, incluindo um dos maiores fornecedores de cartões de débito pré-pagos nos EUA sob a marca Netspend, bem como a marca internacional X World Wallet, o programa de atendimento direto ao cliente Walletplus em parceria com a Etihad Airways, e o Global Wallet em parceria com o banco Itaú no Brasil, entre outros programas empresariais e de consumo sob gestão. Com a marca Rêv , a Ouro continuará desenvolvendo e expandindo seu crescente conjunto de soluções empresariais personalizadas. A empresa também tem parcerias estratégicas no mundo do esporte e entretenimento, incluindo propriedades de primeiro nível na NASCAR, MLB, MLS, NBA, com outras propriedades a serem anunciadas em breve, que se somam às estratégias e oportunidades de produtos de marca compartilhada.

Sobre a Ouro

A Ouro é uma empresa internacional de serviços financeiros e tecnologia verticalmente integrada, dedicada a oferecer soluções inovadoras de capacitação financeira a clientes a nível mundial. Os produtos e serviços financeiros da Ouro envolvem soluções pré-pagas, de débito, pagamentos internacionais e soluções de fidelidade para clientes e parceiros empresariais. Desde sua fundação em 1999 pelos pioneiros do setor, Roy e Bertrand Sosa, os produtos Ouro processaram quase um trilhão de dólares em volume de transações e atenderam a milhões de clientes em âmbito internacional. A empresa tem sede em Austin, Texas, com escritórios regionais ao redor do mundo. Para mais informação, acesse www.ouro.global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231101893505/pt/

Contato:

Meredith DeSpain

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE