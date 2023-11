Psicanalista Fabiana Guntovitch lança obra “Chega de Brigas”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

Psicanalista, pós-graduada em Neurociência e Comportamento, Fabiana Guntovitch acaba de lançar o livro “Chega de Brigas: Pequeno Manual Para Viver Em Paz”. A obra tem como principal premissa ser um lembrete de que mesmo diante de desafios da vida, há como desenvolver inteligência emocional para lidar com as relações interpessoais e questões do dia a dia.

A noite de autógrafos foi realizada no dia 31 de outubro, na Livraria da Travessa, no shopping Iguatemi, em São Paulo. O livro também pode ser adquirido através da internet e em plataformas como a Amazon e no site oficial da psicanalista.

Fabiana comenta que esse é seu primeiro livro, após muito desenvolvimento e trabalho, a profissional deseja que o leitor sinta-se acolhido de alguma forma através de suas palavras. “Aprender a se relacionar de peito aberto, enfrentar as nossas fragilidades e vulnerabilidades sem, necessariamente, brigar com alguém. Isso pra mim é amor”, comenta.

Embora a ideia para a obra tenha sido colocada em prática durante a pandemia e isolamento social, a autora revela que suas principais inspirações refletem sua própria vida. “Autoconhecimento é tudo. Ao longo dos meus 50 anos, vim desenvolvendo técnicas e formas de me relacionar com as pessoas que evitassem conflitos e trouxesse harmonia. Agora, fico muito feliz em compartilhar esse meu novo olhar para essas questões através desse livro”, conta.

No geral, a especialista tem como objetivo nutrir relacionamentos saudáveis e cultivar a compaixão. Fabiana destaca que, em primeiro lugar, as pessoas devem encontrar uma oportunidade de autoconhecimento e, a partir disso, conseguir mudar as dinâmicas desequilibradas das relações. “Meu desejo é que, a partir dessa leitura e desses exercícios, todos consigam se relacionar com mais plenitude e consigam também diferenciar as discussões saudáveis de brigas das quais é melhor se afastar”, completa Fabiana.

Para adquirir a obra e saber mais sobre a autora, basta acessar: https://fabianaguntovitch.com/inicio/