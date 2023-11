Rede de restaurantes adere ao Dia Mundial do Veganismo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

Nesta quarta-feira, 1º de novembro, o grupo Seventh participou das celebrações do Dia Mundial do Veganismo com um menu de brunch vegano. A data é celebrada mundialmente desde 1994 e tem como objetivo promover os benefícios do estilo de vida que busca excluir toda forma de exploração dos e crueldade com animais.

As várias opções feitas inteiramente sem ingredientes de origem animal ficaram disponíveis nos três restaurantes de brunch do grupo Seventh durante o Dia Mundial do Veganismo. O húmus (pasta de grão de bico) e cogumelos são componentes comuns dos pratos veganos incorporados ao menu.

Eduardo Volpato, fundador do grupo Seventh, conta que aderir às celebrações da data foi um movimento natural para a marca. “A filosofia de vida do veganismo, que promove a saúde, o respeito pelos animais e a sustentabilidade ambiental, está alinhada com os valores da rede, pois acreditamos que é possível oferecer alimentos gostosos e nutritivos sem a necessidade de produtos de origem animal”, explica o empresário.

A rede de restaurantes de brunch foi fundada no ano passado em Lisboa e está em expansão como um espaço de valores de ajuda ao próximo, segundo seu fundador. “Mais do que atender a um público específico, vemos a oferta de pratos veganos também como uma maneira de promover a justiça alimentar e a sustentabilidade e como uma expressão de respeito e compaixão pelos animais”, diz. “Acredito que é possível e necessário conduzir um negócio de sucesso sem contribuir para a exploração animal”, acrescenta o empresário.

Outra motivação para a Seventh aderir às celebrações do Dia Mundial do Veganismo é a promoção de uma alimentação mais benéfica para a saúde. “O Seventh Brunch reconhece que uma dieta vegana pode oferecer muitos benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças crônicas como doenças cardíacas e diabetes”, completa Volpato.

Para saber mais, basta acessar http://www.seventhbrunch.com