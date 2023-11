The Nature Conservancy Anuncia Vencedores do Concurso de Fotografia de 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de novembro de 2023.

Hoje, The Nature Conservancy revelou os vencedores de seu Concurso de Fotografia de 2023, apresentando imagens que ajudam a nos conectar com o poder e o perigo do mundo natural, fotos em close de criaturas grandes e pequenas, paisagens em pintura de todas as estações e cenas incríveis de exploração na terra e no mar.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231101584675/pt/

GRAND PRIZE // Tibor Litauszki, Hungary // Underwater shot of an alpine newt feeding atop a mass of frog’s eggs

O concurso deste ano dobrou o número de categorias e notou um enorme aumento no volume de inscrições de modo impressionante, desde um sereno recife de coral na Guatemala até um par de tigres no meio de uma briga na Índia. Um prestigiado júri que incluía os fotógrafos Javier Aznar, Smita Sharma, Morgan Heim e o renomado fotógrafo de história natural Frans Lanting selecionou os vencedores entre mais de 80.000 fotógrafos individuais e mais de 189.000 inscrições, um enorme aumento quanto ao pouco mais de 100.000 inscrições em 2022, de 191 países e territórios.

O grande prêmio de 2023 será concedido a Tibor Litauszki, da Hungria, pela sua fotografia subaquática de uma salamandra comendo ovos de rã que acabaram de ser postos.

“Nosso concurso anual de fotografia é uma inspiração. Fotógrafos de todos os âmbitos da vida ajudaram a dar vozànatureza, e nos mostraram o que era importante para eles”, disse Alex Snyder, Diretor do Concurso Global de Fotografia de 2023 e Coordenador de Júri. “Os jurados e eu fomos levados a uma viagem visual enquanto examinávamos milhares de imagens de amadores e profissionais. Estas imagens impactantes destacaram não só o poder da fotografia, mas também a importância dos esforços mundiais da The Nature Conservancy na conservação.”

Os jurados irão conceder mais de US$ 25 mil em prêmios em dinheiro. Além do vencedor do Grande Prêmio, que irá receber um kit de câmera no valor de US$ 5 mil, o júri também selecionou um primeiro, segundo e terceiro colocados para cada categoria, além de menções honrosas.

“Quer você seja um cientista coletando dados em campo ou um fotógrafo que capta as maravilhas do mundo natural, somos todos conservacionistas”, disse Meg Goldthwaite, Diretora de Marketing e Comunicações da The Nature Conservancy. “Nossa terra está cheia de beleza e perigo, de poder e riscos, e estas imagens ilustram como proteger e restaurar a natureza deve ser uma prioridade máxima para todos nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no combate às crises das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade.”

Prêmios adicionais nas seguintes categorias foram concedidos a:

Prêmios de Jurados



Escolha do famoso jurado, Cole Sprouse – Hermis Haridas, EAU (@Hermis.haridas)

Oceanos



1o lugar – Estebane Rezkallah, França (@panchovilaaa)



2o lugar – Bambang Wirawan, Indonésia (@bro_matra)



3o lugar – Giovanni Allievi, Itália

Pessoas e Natureza



1o lugar – Michael Hegyi, EUA (@michaelhegyiphoto)



2o lugar – Mano Aliczki, Hungria (@manoaliczkiphoto)



3o lugar – Randall Hudson, EUA (@kcstorys)



Menção honrosa – Narayan Malu, Índia



Menção honrosa – Fatih Yilmaz, Turquia (@rotadefterim)



Menção honrosa – Md. Safayet Hossain Shanto, Bangladesh (@safayethossainshanto2017)

Plantas e Fungos



1o lugar – José Pereyra Lucena, Argentina (@josepereyralucena)



2o lugar – Vittorio Ricci, Itália



3o lugar – Ashley Sykes, Austrália (@Ausmashmash)



Menção honrosa – Gero Heine, EUA (@geroheinephotography)



Menção honrosa – Mohammed Salman, Índia

Água Doce



1o lugar – Jeanny Tang, Hong Kong



2o lugar – Alan Taylor, EUA (@alantaylorphotography)



3o lugar – Rubens Rebouças, Brasil (@rubensreboucas)



Menção honrosa – Jorge Castro Urbiola, México (@thesantogrial)



Menção honrosa – Gianluca Gianferrari, Itália (@camouflajj)

Terras



1o lugar – Alessandro Carboni, Itália (@alessandro_carboni)



2o lugar – Roberto Valdez, Equador (@robinski__)



3o lugar – Adam Mowery, EUA (@adammoweryphoto)



Menção honrosa – Cosmin Ovidiu Stan, Romênia (@cosminstan.ro)



Menção honrosa – Bruce Hogle, EUA

Mamíferos



1o lugar – Siddhartha Ghosh, Índia



2o lugar – HJ Yang, EUA



3o lugar – Luisa Pericoli, EUA (@vittoria_thecutestfrenchie)



Menção honrosa – Bing Lin, EUA (@earth.abloom)

Clima



1o lugar – Raphael Alves, Brasil (@photoraphaelalves)



2o lugar – Mustafa Binolm Turquia (@mustafabinol)



3o lugar – Luisa Lynch Harris, Espanha



Menção honrosa – Zhenhuan Zhou, Canadá (@zzh_hiland)



Menção honrosa – Adra Pallón, Espanha

Vistas Aéreas



1o lugar – Agnieszka Wieczorek, Polônia (@polatinaphotoandtravel)



2o lugar – Neelutpaul Barua, Índia (@neel.barua.photograph)



3o lugar – Derek Robertson, EUA (@derekrobertsonphotography)



Menção honrosa – Maman Sukirman, Indonésia



Menção honrosa – Mostafijur Rahman Nasim, Indonésia

Insetos e Aracnídeos



1o lugar – Benjamin Salb, EUA (@bens_small_world)



2o lugar – Soumya Ranjan Bhattacharyya, Índia



3o lugar – Lei Bo, China



Menção honrosa – Tibor Litauszki, Hungria (@tiborlitauszki_naturphtgrphy)



Menção honrosa – Jaime Daniel Fajardo Torres, Equador (@Jaime.f.torres)

Vida Subaquática



1o lugar – Russell Laman, EUA (@russlaman)



2o lugar – Cai Jialing, China (@homoplankton)



3o lugar – Daniel Nicholson, Austrália (@barefoot.wandering)



Menção honrosa – Juan Carlos Huitrón Baca, México (@biton72023)

Aves



1o lugar – Grzegorz Długosz, Polônia (@gdlugosz_photography)



2o lugar – Mike Krehbiel, EUA (@krebbs28)



3o lugar – Juan José Murillo, Colômbia (@jjmurillorolon)



Menção honrosa – Mario Labado, EUA (@bobby_labado)



Menção honrosa – Petr Bambousek, República Tcheca (@sulasulacom)

Répteis e Anfíbios



1o lugar – Irina Petrova Adamatzky, Reino Unido (@microcosmic_world)



2o lugar – Petr Bambousek, República Tcheca (@sulasulacom)



3o lugar – Joseph Mullica, EUA (@Scarletkingcowboy)



Menção honrosa – Sergio Emmanuel Comisso, Argentina (@emmanuelcomisso)



Menção honrosa – Christian Passeri, Alemanha (@chrissparrows)

Você pode ver todas as imagens vencedoras aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231101584675/pt/

Contato:

Ann Kaiser

Gerente Sênior de Mídia

[email protected]

Claire Griffin

Coordenadora de Relações com a Mídia

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE