Cognite Lança Primeiro Guia Definitivo para IA Generativa da Indústria

* Por: DINO - 2 de novembro de 2023.

Cognite, líder internacionalmente reconhecido em software industrial, anunciou hoje o lançamento do “Guia Definitivo para IA Generativa da Indústria”, um manual para as empresas acelerarem a inovação em IA e reduzirem o tempo para agregar valor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231102279121/pt/

O “Guia Definitivo para IA Generativa da Indústria” explica e define os requisitos tecnológicos necessários para fazer a IA atuar com a indústria. O manual oferece recomendações práticas sobre a adoção e expansão bem-sucedidas da IA, incluindo exemplos de casos de uso específicos, e oferece ferramentas para os líderes digitais compilarem e planejarem sua jornada digital, bem como definirem e medirem o sucesso em termos da compreensão da empresa. A IA generativa é a tecnologia mais transformadora a impactar o mercado em dez anos, sendo que as organizações industriais dos setores de energia e produção estão lutando para seguir o ritmo das transformações aceleradas e baseadas em dados que as organizações modernas devem agora enfrentar.

“A capacidade de conversar com uma máquina apresenta muito mais do que apenas valor de entretenimento. Máquinas capazes de traduzir linguagem natural em linguagem de máquina, preservando a intenção e o contexto, proporcionam acesso a nível de código ao não-codificador. Além disto, a linguagem humana vem evoluindo há milênios e agora é adequada para aplicações de uso geral”, disse Joe Lamming, Analista Industrial da Verdantix. “O trabalho da Cognite até agora com Large Language Models (LLMs), fundamentado em sua plataforma de Operações de Dados Industriais, é notável, com até maior valor no horizonte, não apenas no modo de gerenciamento de dados, mas também de informações orquestradas por uma IA real e de reflexão.”

“A IA generativa está dando nova forma sobretudo aos processos operacionais, e serão os dissidentes digitais os primeiros a adotar esta tecnologia. A Celanese definiu o padrão em inovação industrial com sua Planta Digital do Futuro; e ao trabalhar com a Cognite para acelerar a implementação da IA em nossa estratégia de transformação digital, irá nos permitir aumentar mais uma vez as apostas e consolidar a Celanese como líder em produção avançada”, disse Brenda Stout, Vice-Presidente de Produção da Celanese.

“A IA generativa segura, protegida e sem alucinações é essencial para preparar o caminho no fornecimento de energia sustentável e rentável bem como a excelência na produção a nível mundial. Contudo, as organizações industriais apenas podem aproveitar a IA generativa com sucesso ao solucionar primeiro o problema de dados industriais”, disse Girish Rishi, Diretor Executivo da Cognite. “Este é o momento para o qual a Cognite foi formada, e o Guia Definitivo para IA Generativa da Indústria fornece instruções abrangentes para líderes de transformação que buscam criar um impacto real nos resultados finais.”

O Guia Definitivo para IA Generativa da Indústria é o segundo manual da Cognite e segue o lançamento de 2021 do Guia Definitivo para Operações de Dados Industriais. Juntos, os manuais desmistificam a digitalização industrial e ajudam a compreender como as Operações de Dados Industriais e a IA Industrial podem revolucionar a forma como as organizações gerenciam dados complexos. Os manuais refletem a jornada necessária que as empresas industriais devem percorrer para avaliar, adotar e dimensionar as transformações digitais em suas organizações.

Cópias físicas do manual estão disponíveis para compra. A versão digital completa do manual também está disponível online gratuitamente. Acesse Cognite para saber mais.

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA generativa atuar para a indústria. As principais empresas de energia, produção e energias renováveis escolhem a Cognite para oferecer dados seguros, confiáveis e em tempo real, a fim de transformar suas operações com muitos ativos para serem mais seguras, mais sustentáveis e mais rentáveis. A Cognite fornece uma plataforma fácil de usar, segura e dimensionável que facilita a todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, o acesso e a compreensão de dados industriais complexos, a cooperação em tempo real e a construção de um melhor futuro. Acesse nosso site www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Contato:

Michelle Holford

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Cognite

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE