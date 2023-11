Kinaxis Anuncia Oferta de Emissor de Curso Normal

Compartilhe Facebook

2 de novembro de 2023.

Kinaxis Inc. (“Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX: KXS), líder mundial em gestão de cadeias de fornecimento, sente o prazer de anunciar que a Bolsa de Valores de Toronto (a “Bolsa” ou “TSX“) aceitou um aviso (o “Aviso“) apresentado pela Empresa de sua intenção de fazer uma oferta de emissor de curso normal (a “NCIB“). Em conexão com a NCIB, a Empresa celebrou um plano automático de compra de ações (um “ASPP“) com seu corretor designado para permitir a compra de suas ações ordinárias (as “Ações“).

O Aviso prevê que a Empresa poderá, durante o período de 12 meses com início em 6 de novembro de 2023 e finalização em 5 de novembro de 2024, ou em data anterior, quando a Kinaxis concluir suas compras ou indicar aviso de rescisão, comprar até 1.424.790 Ações no total, representando cerca de 5% das Ações emitidas e em circulação em 23 de outubro de 2023. No fechamento dos negócios em 23 de outubro de 2023, a Empresa tinha 28.495.810 Ações emitidas e em circulação. Exceto para compras em bloco permitidas pelas regras da TSX, o número de Ações a serem compradas por dia não irá exceder 12.817, o que representa 25% do volume médio diário de negociação das Ações na TSX nos últimos seis meses civis concluídos, finalizados em 29 de setembro de 2023 (sendo 51.271 Ações) antes da aceitação do Aviso pela TSX. O número real de Ações que podem ser adquiridas segundo a NCIB e o momento de tais compras serão determinados pela administração da Empresa, sujeitoàlei aplicável e às regras da TSX.

Sujeito a quaisquer aprovações regulatórias necessárias, todas as compras de Ações sob a NCIB serão conduzidas através das instalações da TSX e/ou sistemas de negociação canadenses alternativos aos preços de mercado vigentes, ou por outros meios que possam ser permitidos pelo regulador de títulos aplicável. Todas as Ações adquiridas sob a NCIB serão canceladas.

A Kinaxis celebrou um ASPP com a RBC Dominion Securities Inc. (“RBC DS“) para permitir a compra de Ações sob a NCIB em momentos em que a Empresa normalmente não teria permissão para comprar Ações devido a restrições regulamentares ou períodos de restrição auto-impostos.

Segundo o ASPP, antes de entrar em um período de restrição, a Kinaxis pode, mas não é obrigada a, instruir a RBC DS a fazer compras sob a NCIB conforme os termos do ASPP. Tais compras serão determinadas pela RBC DS, a seu exclusivo critério, com base nos parâmetros estabelecidos pela Kinaxis antes do período de restrição, segundo as regras da TSX, as leis de valores mobiliários aplicáveis e os termos do ASPP. O ASPP foi pré-autorizado pela TSX ao mesmo tempo com o início da NCIB.

O conselho administrativo da Empresa (o “Conselho“) acredita que, de tempos em tempos, o preço de mercado das Ações pode não refletir totalmente o valor subjacente do negócio da Empresa. Como resultado, dependendo dos movimentos futuros de preços e de outros fatores, o Conselho acredita que a compra de Ações seria um uso desejável dos fundos empresariais no melhor interesse da Empresa. Além disto, é esperado que as compras beneficiem todas as pessoas que continuam a reter Ações, ao aumentar sua participação acionária na Empresa quando estas Ações recompradas forem canceladas.

Tanto quanto é do conhecimento da Empresa, nenhum administrador, diretor sênior ou outro membro da Empresa ou qualquer um de seus associados pretende atualmente vender quaisquer Ações sob a NCIB, contudo, as vendas por estas pessoas mediante instalações da Bolsa ou de qualquer outro mercado disponível ou sistema de negociação alternativo pode ocorrer caso as circunstâncias pessoais de qualquer uma destas pessoas mudem ou se alguma destas pessoas tomar uma decisão não condizente a estas compras normais de curso. Os benefícios para qualquer pessoa cujas Ações sejam adquiridas, seriam os mesmos que os benefícios disponíveis a todos os outros titulares cujas Ações sejam adquiridas.

Sobre a Kinaxis



A Kinaxis é líder mundial em gestão moderna de cadeias de fornecimento. Servimos cadeias de fornecimento e as pessoas que as gerenciam ao serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA centrada no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução imediata e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de Precaução e Informações Prospectivas



Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas conforme o significado da legislação de valores mobiliários canadense. As informações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao desempenho previsto da Kinaxis e refletem as expectativas ou crenças da administração quanto a tais eventos futuros. Em certos casos, as declarações que contêm informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “espera”, “é esperado”, “orçamento”, “programado”, “estimativas”, “previsões”, “pretende”, “antecipa”, “acredita” ou variações de tais palavras e frases ou declarações que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “iriam”, “são capazes” ou “serão realizados”, “ocorrem” ou “são alcançados” ou o negativo destas palavras ou terminologia comparável. As informações prospectivas neste comunicadoàimprensa incluem declarações quanto aos benefícios previstos da NCIB e ao número de Ações que podem ser adquiridas sob a NCIB. Por sua própria natureza, as informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho real da Kinaxis seja materialmente diferente de qualquer desempenho previsto, expresso ou implícito por tais informações prospectivas.

As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os eventos ou resultados reais sejam diferentes daqueles refletidos nas informações prospectivas, incluindo, sem limitação, os riscos descritos sob o título “Fatores de Risco” no formulário de informações anuais da Empresa com data de 3 de março de 2023 para o ano fiscal finalizado em 31 de dezembro de 2022 e outros riscos identificados nas apresentações da Empresa aos reguladores de valores mobiliários canadenses, cujos registros estão disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca.

Os fatores de risco citados acima não são uma lista exaustiva dos fatores que podem afetar qualquer informação prospectiva da Empresa. As informações prospectivas incluem declarações sobre o futuro e são inerentemente incertas, sendo que as realizações reais da Empresa ou outros eventos ou condições futuras podem diferir materialmente daqueles refletidos nas informações prospectivas devido a vários riscos, incertezas e outros fatores. As declarações da Empresa contendo informações prospectivas estão baseadas em crenças, expectativas e opiniões da administração na data em que as declarações são feitas, sendo que a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar tais informações prospectivas caso as circunstâncias ou as crenças e expectativas da administração ou opiniões devam mudar, exceto segundo exigido pela lei aplicável. Pelos motivos definidos acima, não se deve depositar confiança indevida em informações prospectivas.

Relações com Investidores



Rick Wadsworth | Kinaxis

[email protected]



613-907-7613

Relações com a Mídia



Jaime Cook | Kinaxis

[email protected]



289-552-4640

