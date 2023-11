O STC Group colabora com a Microsoft para desbloquear o potencial de inovação na transformação digital corporativa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de novembro de 2023.

O STC Group, um motor de transformação digital, anunciou hoje a expansão de sua parceria estratégica com a Microsoft para avançar ainda mais em sua digitalização e impulsionar a inovação em toda a Arábia Saudita. Como parte da parceria, as organizações desenvolverão e implementarão conjuntamente soluções de ponta que transformarão e capacitarão organizações de vários setores, permitindo que pequenas empresas cresçam e prosperem na economia digital.

“Nossa parceria estratégica com a Microsoft marca um momento definidor na história da transformação digital tanto para o STC Group quanto para o Reino da Arábia Saudita” disse o CEO do STC Group, Olayan Alwetaid. “Essa colaboração não se resume apenasàtecnologia; trata-se de promover um futuro em que a Arábia Saudita esteja na vanguarda da inovação global, estabelecendo o padrão para o que é possível na era digital. Juntamente com a Microsoft, trabalharemos para trazer as tecnologias mais recentes para a Arábia Saudita e ajudar empresas de todos os tamanhos a abraçar a transformação digital, promover a diversificação econômica e criar um futuro mais vibrante e próspero para nosso país.”

A colaboração entre as organizações visa permitir que as subsidiárias da STC explorem novos mercados, desenvolvam modelos de negócios disruptivos e tragam produtos e serviços inovadores ao mercado. A parceria visa apoiar experiências digitais seguras para empresas no Reino que utilizam tecnologias avançadas.

A aliança também servirá como um centro de inovação, impulsionando a transformação dos setores do Reino Unido para o mundo.

“Estamos entusiasmados com a próxima fase de nossa jornada com a STC. Nosso objetivo é capacitar empresas de todos os tamanhos e setores com soluções digitais personalizadas que lhes permitam inovar e resolver seus desafios exclusivos para impulsionar o crescimento equitativo dos negócios”, disse Ralph Haupter, Presidente da Microsoft EMEA.

Reunindo os canais locais e regionais do STC Group com o ecossistema de parceiros e desenvolvedores da Microsoft, a parceria criará um ciclo virtuoso de implantação de novos serviços básicos que permitirão a inovação liderada por parceiros, o que, por sua vez, gerará demanda.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e de uma borda inteligente. A sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização do planeta para alcançar mais. A Microsoft abriu a sua sede em Dubai em 1991, que hoje supervisiona as operações em toda a região.

Sobre o STC Group

O “STC Group” é um mecanismo de transformação digital, oferecendo soluções avançadas e desempenhando um papel importante no processo de digitalização. O Grupo fornece um conjunto abrangente de serviços que englobam infraestrutura digital, computação em nuvem, segurança cibernética, Internet das Coisas (IoT), pagamentos digitais, mídia digital e entretenimento digital. O Grupo compreende mais de 14 subsidiárias no Reino da Arábia Saudita, no Oriente Médio, no Norte da África e na Europa.

Visite nosso site para explorar o futuro digital: Clique aqui

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231102157728/pt/

Contato:

Weber Shandwick

Alaa Rajeh, Diretor – Relações Públicas e Comunicações,

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE