SYNTAGMA CAPITAL conclui a aquisição da Aginode, a divisão de LAN/Data center (“LAN/DC”) e Telecom/Fibra (“FTTx”) da Nexans SA (Euronext Paris: NEX)

* Por: DINO - 2 de novembro de 2023.

Syntagma Capital anunciou hoje que concluiu a aquisição da Aginode (https://www.aginode.net), anteriormente conhecida como Nexans Telecom & Data.

A empresa – que há alguns meses foi rebatizada para Aginode – projeta, fabrica e distribui soluções de conectividade inteligentes baseadas em tecnologias de fibra óptica e cobre para data centers, edifícios inteligentes e operadoras de telecomunicações. Em 2022, o negócio gerou cerca de € 200 milhões em receitas em mais de 100 países graças às suas oito unidades industriais na França, Bélgica, Alemanha, Grécia, Marrocos e China. O negócio emprega cerca de 680 pessoas no mundo inteiro.

“A Syntagma tem o prazer de anunciar hoje a conclusão da transação da Aginode, segunda empresa do portfólio do fundo. O mercado de fusões e aquisições continua desafiador e esta conquista demonstra nossa capacidade de navegar em tempos de incerteza e continuar fornecendo soluções de desinvestimento que proporcionam velocidade e certeza, ao mesmo tempo que somos altamente seletivos em nossa alocação de capital”, disse o sócio-gerente da Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult.

“Estamos entusiasmados com o potencial da Aginode e ansiosos para trabalhar com sua administração para levar a empresa em direção a um futuro de sucesso sem precedentes”, afirmou Frank Coenen, sócio da Syntagma.

A equipe da Syntagma envolvida na transação incluiu Sebastien Kiekert Le Moult (sócio-gerente), Frank Coenen (sócio), Benjamin Dahan (sócio), João Pilecco (vice-presidente sênior), Ludovic Ruffenach (associado sênior) e Alicia Azéma (analista sênior).

A Syntagma foi assessorada por Willkie Farr Gallagher (Hugo Nocerino, Ji-Soo Kim, Rudy Merlet, Faustine Viala, Charles Bodreau, Charles-Antoine Erignac, Jordan Pontal), PwC Transaction (Eric Douheret, Clément Meudec, François-Xavier Bornet, Edouard Bitton), PwC Tax and Legal (Anne-Valerie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Morgane Croisier, Aurélie Cluzel-d’Andlau, Claire Pascal Oury), Roland Berger (Victor Marcais, Yaroslav Stetsenko) e ERM (Maryelle Ouvrard, ChinChin Lim).

Sobre a Syntagma Capital



A Syntagma investe em empresas que podem se beneficiar da experiência operacional prática para acelerar o crescimento e melhorar o desempenho de todas as partes interessadas. Somos verdadeiros operadores com experiência trabalhando e gerenciando empresas em escala global, alavancando nossos recursos internos para desenvolver estratégias de sucesso, executá-las para realizar todo o seu potencial e criar valor sustentável a longo prazo. A Syntagma investe e opera empresas em uma série de indústrias com foco específico nos mercados de materiais, produtos químicos, industriais e serviços empresariais, incluindo manufatura, distribuição, transporte e logística, aluguel de equipamentos, serviços de metais e outras indústrias. A Syntagma, como signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) da ONU, está comprometida com os altos padrões ESG em todos os seus investimentos e possui sede está em Bruxelas (Bélgica). Para mais informações, acesse: https://syntagmacapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231102730004/pt/

Contato:

Marie Ciparisse



+32 (0)2 315 70 12



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE