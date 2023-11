ZAPI GROUP apresenta soluções avançadas para eletrizar o setor agrícola

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de novembro de 2023.

O ZAPI GROUP, um líder global em eletrificação, tem orgulho de anunciar sua participação na AGRITECHNICA 2023, a principal feira internacional de negócios para maquinário agrícola, que ocorrerá de 12 a 18 de novembro de 2023, em Hanover, Alemanha.

A experiência do ZAPI GROUP em sistemas de transmissão elétrica, que abrangem controladores de movimento, inversores, motores elétricos, carregadores de bateria e software de navegação autônomo, representa uma oportunidade ideal de parceria para OEMs que procuram soluções sustentáveis em seu caminho rumoàeletrificação.

“Estamos ansiosos por esta exposição na AGRITECHNICA e para apresentar nossas soluções de eletrificação ao setor agrícola”, disse Claes Avasjö, diretor executivo do ZAPI GROUP. “À medida que o setor agrícola navega pelos desafios das mudanças climáticas, demandas crescentes e forças geopolíticas, a eletrificação de equipamentos demonstra ser essencial para um futuro sustentável. Estamos ansiosos para discutir com os participantes como aproveitar a tecnologia para aumentar a eficiência operacional, a produtividade e a sustentabilidade ambiental.”

O portfólio estratégico de marcas de produtos do ZAPI GROUP oferece uma essencial rica experiência e soluções em eletrificação às empresas agrícolas que planejam eletrificar suas linhas de produtos. A evidência deste processo pode ser vista por meio de relações duradouras com OEMs de primeiro nível com alto volume nos mercados de veículos fora da estrada. A equipe de empresas de produtos do ZAPI GROUP, incluindo a Zapi SpA, Schabmuller, Delta-Q, ZIVAN, Inmotion, BlueBotics, BestMotor e Schabmüller, participará do evento para apresentar soluções de transmissão elétrica ao setor de maquinário agrícola.

Um destaque da presença do ZAPI GROUP na AGRITECHNICA 2023 será a apresentação compartilhada pela Delta-Q e a Inventus Power com o nome de “Off-Highway Vehicle Electrification: Best Practices in Battery & Charger Integration” (Eletrificação de veículos fora de estrada: melhores práticas na integração de baterias e carregadores). Esta sessão ocorrerá em 16 de novembro, das 10h30m às 11h, no Expert Stage, na seção Sistemas e Componentes da feira.

O ZAPI GROUP convida todos os participantes a visitarem seu estande localizado no Pavilhão 15, Estande H11. Os visitantes terão a oportunidade de explorar os produtos mais recentes, consultar especialistas e descobrir como o ZAPI GROUP pode promover a inovação e sustentabilidade no setor de maquinário agrícola. A empresa também realizará a sua terceira conferência virtual anual, o Futuro da Eletrificação, que acontecerá de 7 a 8 de fevereiro de 2024.

O ZAPI GROUP está projetando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrados que inclui controladores de movimento, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e software de navegação autônoma para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Como líder mundial em eletrificação com profunda experiência em sistemas, importantes inovações e uma verdadeira obsessão por promover o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta hoje com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo e receita anual total superior a US$ 600 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

AnnMarie Carson, Comunicados de Relações Públicas

Tel.: (206) 282-4923

[email protected]

