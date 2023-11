Em expansão, empresa anuncia contratação de executivo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de novembro de 2023.

José Antônio Caetano assume superintendência comercial e de marketing da RS Serviços. O executivo tem mais de 30 anos de atuação no setor de facilities e segurança, e após um período sabático e um pouco mais de um ano no comando do Grupo Muda, voltado à gestão de resíduos, economia circular e logística reversa, passa a integrar a alta gestão da RS Serviços.

Formado em Administração de Empresas, Caetano —como é conhecido no mercado— atuou em uma construtora e, depois, foi por 28 anos um dos sócios fundadores de empresa do setor de segurança patrimonial e privada, tendo passado por diversas áreas, como comercial, marketing, novos negócios e tecnologia.

O executivo aproveitou o período sabático para voltar à sua cidade natal, Marília, escreveu um capítulo sobre liderança no livro “Mindset de sucesso” e foi convidado para ocupar o cargo de diretor do Grupo Muda, uma oportunidade de manter o contato com o mercado e poder compartilhar todo o aprendizado em um segmento que se torna, cada vez mais, protagonista nas empresas: a sustentabilidade.

À frente do Grupo Muda retomou a rotina de eventos e de visitas às administradoras condominiais e síndicos profissionais, entre outras empresas do setor, até conhecer a RS Serviços e receber o convite para integrar a equipe de alta gestão.

Desafio aceito, Caetano está motivado e certo de que existem muitas vantagens competitivas e valores agregados já existentes na RS e muitos outros a serem construídos. “A RS tem algo diferente. Acredito que há um futuro brilhante, ela está consolidada no mercado, tem um nome reconhecido e está pronta para crescer ainda mais. Um dos aspectos que motivou o aceite em contribuir com minha expertise foi o plano de expansão nacional.”

“Se a vida é uma escola, os relacionamentos são a pós-graduação” é uma das frases preferidas de Caetano.