Eventos corporativos registram alta de 36% em 2023

* Por: DINO - 3 de novembro de 2023.

De acordo com dados levantados pela Sympla, plataforma online de eventos, o setor de eventos corporativos registrou um aumento de 36% no primeiro trimestre de 2023 quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e 30% relacionado ao ano de pré-pandemia, em 2019.

Ainda de acordo com dados da plataforma, a venda de ingressos e faturamento da empresa com eventos corporativos, em 2023, foi maior do que 2019, registrando um crescimento de 50%, assim como também aumentou a quantidade de ingressos vendidos, com 88% acima do ano pré-pandêmico somente nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano.

Para Antonio Cortez Neto, sócio da QAP Produção em Eventos, empresa que neste ano atuou com a OMO Lavanderia na ABF 2023, ASQ no CONARH 2023, Gaming Garage da Intel, entre outras produções, esse crescimento pode ser visto com esperança. “O momento nos mostra o quanto o mercado, tanto B2B, quanto o B2C, sentiram falta das conexões pessoais através de trocas presenciais e do networking. O mercado está superaquecido e 2024 tem tudo pra ter um crescimento exponencial”, afirma.

Para ele, esse aumento se deve à nova linguagem global. “Nos dias atuais, quem não consegue se impor no mercado, e mostrar que tem uma marca forte e consolidada, começa a perder espaço para quem está dedicado a trilhar esse caminho. Por isso, a presença em eventos relevantes torna-se fundamental”, comenta.

Segundo um levantamento feito pela Ubrafe (União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios) junto a SPTuris (São Paulo Turismo), os eventos corporativos de grande porte feitos entre junho de 2022 até junho de 2023 alcançaram a marca de 705 realizações. No total, foram 8 milhões de visitantes únicos, sendo 30% somente turistas de negócios – somente os eventos B2B tiveram um impacto econômico de R$11 bilhões na cidade de São Paulo.

Por fim, Antonio afirma que a partir desses dados, a expectativa para 2024 é extremamente positiva. “Nos próximos 2 meses desse ano será necessário focar em planejamento e ‘arrumar a casa’ para o ano que vem, visando as melhores estratégias para os eventos que forem ser realizados”.

