Gupy lança curso gratuito para pessoas candidatas

* Por: DINO - 3 de novembro de 2023.

A Gupy, empresa brasileira de soluções para RH, acaba de lançar o curso “Currículo em Tempos de Alta Concorrência”, uma série gratuita de vídeo aulas para pessoas candidatas. A HRTech, que recém completou oito anos no mercado e 2 milhões de pessoas contratadas por meio das mais de 4 mil empresas que utilizam sua plataforma de Recrutamento & Seleção, dá mais um passo rumo à sua visão de proporcionar processos seletivos simplificados e dignos, e reafirmar seu compromisso de transparência com os profissionais que estão em busca de uma oportunidade.

O curso será composto por 14 aulas com mais de 20 horas de conteúdo, e serão abordados assuntos sobre como navegar na plataforma — do cadastro ao acompanhamento dos processos seletivos —, como identificar vagas mais condizentes com cada perfil, como montar um currículo para ser lido por uma Inteligência Artificial, além de questões éticas relacionadas à IA.

“Acabamos de atingir 2 milhões de pessoas contratadas por meio da nossa plataforma de recrutamento. Mas, ainda não estamos conformados e vamos continuar buscando oportunidades de melhorar”, enfatiza Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gupy.

A CEO afirma ainda que 50% dos próximos lançamentos e ações estão focados na experiência das pessoas candidatas. “Estamos firmando um compromisso com as pessoas candidatas: nossa missão é proporcionar processos cada vez mais dignos, simples e justos”, complementa.

Para colocar o projeto em prática, a HRTech contou com um time de especialistas da própria empresa, do mercado, e de influenciadoras da área como Mariana Torres, Tais Targa e Andrea Greco para a produção dos conteúdos.

Além do curso, a Gupy já anunciou outras iniciativas pensando nas pessoas candidatas, como as lives quinzenais nas redes sociais da empresa, com dicas de preenchimento de currículo na plataforma e espaço para esclarecer dúvidas dos participantes. Também neste último mês, anunciou seu Programa de Creators, com um grupo de criadores de conteúdo sobre carreira e RH que toparam o desafio de criar um volume maior de materiais e ampliar o alcance de sua distribuição.

Desde o início de 2023, a Gupy também vem lançando novas funcionalidades no seu ecossistema, como a ferramenta de pesquisa de satisfação para pessoas candidatas, que os RHs podem utilizar nos seus processos seletivos para identificar como melhorar a experiência entre as etapas. A empresa também colocou em prática o Programa de Recolocação para conectar as empresas com vagas abertas a profissionais que sofreram layoff, tornou a plataforma acessível para pessoas cegas e com baixa visão, e lançou a ferramenta de reaproveitamento de currículo, para tornar o processo de aplicação nas vagas, mais ágil.

“Ainda existem muitas dúvidas sobre a IA no imaginário coletivo. Usamos essa tecnologia desde 2015 no Recrutamento & Seleção, queremos aproveitar essa bagagem para trazer luz ao assunto”, comenta também o cofundador e CMPO, Guilherme Dias.

Todos os conteúdos e iniciativas para pessoas candidatas podem ser encontrados na nova página da Gupy para pessoas candidatas que, além de concentrar informações e materiais, também direciona os visitantes para o portal de vagas da empresa e Central de Ajuda.