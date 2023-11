Mitsubishi Electric promove competição educacional no país

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de novembro de 2023.

Chega na reta final a competição educacional MECA Brasil, promovida mundialmente pela Mitsubishi Electric. A primeira edição no país contou com cerca de 150 instituições de ensino convidadas, com mais de 60 projetos inscritos e 15 finalistas, selecionados por um comitê examinador de diferentes áreas da empresa. No dia 8 de novembro, dois projetos vão levar o prêmio – sendo um de graduação e outro de ensino técnico. O evento de premiação terá transmissão ao vivo, às 17h, nas redes sociais da empresa.

As duas equipes vencedoras ganharão robôs industriais – que serão doados para a instituição de ensino – já os alunos vão ganhar a oportunidade de estagiar na Mitsubishi Electric. Além disso, os estudantes também vão receber prêmios individuais, que incluem notebooks, troféus e mochilas.

Na seleção, foram aplicados critérios como criatividade e inovação dos projetos, além da facilidade de operação e viabilidade, assim como a didática utilizada por cada equipe para a sua apresentação, com trabalhos bem descriminados, incluindo desenhos e diagramas para compreensão plena por parte do comitê.

“Estamos muito satisfeitos com o bom nível dos projetos, assim como, com a pluralidade das soluções. Os membros do comitê examinador também avaliaram positivamente a interação com as equipes durante as sessões de suporte. A experiência na promoção de uma competição totalmente gratuita em um mercado emergente está sendo altamente produtiva e tem tudo para ser a primeira de muitas”, ressalta Fabiano Lourenço, Presidente da Mitsubishi Electric Brasil.

Os projetos incluem soluções para diversos setores industriais, como agronegócio, sustentabilidade, logística, entre outros. “Constatamos que as equipes estão conectadas com as principais tendências da Indústria, aproveitando ao máximo as funcionalidades de nossos produtos, e bem alinhadas ao mercado de trabalho do qual em breve farão parte”, diz Fabiano.

Durante o evento de premiação, os competidores e convidados poderão visitar o showroom móvel da companhia – o MEB Truck – e conhecer melhor as soluções de automação industrial e suas aplicações.

Serviço

Competição: MECA Brasil 2023

Dias: 7 e 8 de novembro

Horário: Dia 7, instalação dos projetos, das 08h30 às 17h

Dia 8, avaliação e premiação, das 08h00 às 19h00. Coquetel de anúncio dos vencedores começa às 17h

Local: Novotel São Paulo Center Norte

Avenida Zaki Narchi, 500

*O evento será acompanhado somente por convidados, e não receberá público externo.

O evento é fechado, mas a live de premiação será transmitida pelo canal do Youtube da Mitsubishi Electric, que pode ser acessado pelo seguinte endereço: https://www.youtube.com/@mitsubishielectric_br