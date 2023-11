Sebrae realiza projeto inédito junto com desenvolvedora mineira

Compartilhe Facebook

3 de novembro de 2023.

Em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, cidade de pouco mais de 700 mil habitantes, teve início em outubro um projeto inédito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) junto com a Granja Marileusa Desenvolvedora. O InnovaCity – Inovação e ESG para territórios usará como objeto de pesquisa o bairro planejado Granja Marileusa. A comunidade de moradores, trabalhadores e visitantes completa o tripé desta ação.

O InnovaCity é o primeiro projeto do Sebrae no Brasil a atuar junto com um bairro planejado com o objetivo de identificar oportunidades para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, alinhados aos projetos desenvolvidos por especialistas em smart city em parceria com a comunidade. O bairro escolhido foi o Granja Marileusa. O estudo terá como referências as iniciativas para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) no Brasil definidos pela ONU – Organização das Nações Unidas – que são um apelo global para garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar entre outros objetivos, de saúde e bem-estar, inovação, energia limpa e acessível e crescimento econômico.

Durante os próximos meses especialistas do Sebrae estarão no bairro para fazer um raio x que possibilitará a transformação do território por meio da inovação, alinhado à sua identidade e às suas potencialidades. A primeira etapa do projeto, com reuniões internas, será realizada com o apoio de toda a comunidade e do entorno, com representantes do mercado imobiliário, de órgãos públicos e da Associação de Moradores e Empresas – AME.

José Inácio Pereira, diretor superintendente do Granja Marileusa, comenta que após dez anos é preciso manter a inovação, que faz parte do DNA do bairro, e que iniciativas devem fazer parte do bairro de forma sistematizada, para trazer um conhecimento de fora para dentro e vice-versa, sempre com um objetivo que vai além das fronteiras do bairro, beneficiando toda a cidade.

“Com esta parceria, abrimos as portas do bairro para potencializar a nossa economia da inovação, gerando prosperidade econômica, sustentabilidade e bem-estar para quem mora, visita, trabalha ou investe no bairro”, explicou o executivo.

Moradores, empreendedores, trabalhadores de empresas instaladas no bairro Granja Marileusa são parte fundamental na pesquisa que trará resultados referentes ao posicionamento do empreendimento no município e em comparativo com outros Distritos de Inovação que são referências mundiais.

O analista do Sebrae Minas, Eduardo Ramos, destaca que o InnovaCity é um programa pioneiro que potencializa o crescimento econômico do território. “Vamos desenvolver um trabalho na Granja Marileusa para que o bairro possa crescer de uma forma ainda mais integrada, inteligente e que contemple as necessidades de quem vive e empreende na região”, finaliza.

O resultado dessa pesquisa também servirá de referência para outros empreendimentos do Brasil e do mundo, por meio do conteúdo final que será compartilhado de forma gratuita no portal da Granja Marileusa Desenvolvedora.