Seminário Internacional do Café terá lançamento dia 31/10

* Por: DINO - 3 de novembro de 2023.

A Associação Comercial de Santos realizará o evento de lançamento das novidades do XXIV Seminário Internacional do Café 2024, na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, às 16h, no Sheraton Santos Hotel, localizado na Rua Guaiaó, nº 70, na cidade de Santos no litoral paulista.

O Seminário Internacional do Café de Santos é um evento tradicional no mundo do café com um histórico de 50 anos. A cada ano, o seminário reúne especialistas, produtores, pesquisadores e líderes da indústria cafeeira de todo o mundo para discutir tendências e desafios significativos que impactam o setor.

No lançamento, serão reveladas todas as inovações, informações sobre os temas a serem abordados, os palestrantes confirmados e os detalhes da estrutura completa da 24ª edição do Seminário Internacional do Café, a ser realizado em maio de 2024.





Local do Evento de Lançamento:

Data: 31 de outubro de 2023 (terça-feira)

Horário: 16h

Local: Sheraton Santos Hotel – R. Guaiaó, 70 – Santos – SP – Brasil

Para mais informações e credenciamento, os interessados deverão contactar a assessora do evento, Gabriela Nebot, através do WhatsApp (13) 97406-4874.