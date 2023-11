Turismo de cruzeiro: os 4 melhores destinos da América do Sul

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de novembro de 2023.

Se está à procura de uma escapadinha de final de inverno, por que não considerar as vantagens e oportunidades de relaxamento de um cruzeiro? Existem centenas de rotas disponíveis em todo o mundo, mas algumas das melhores situam-se mesmo no continente sul-americano.

Neste artigo, vamos dar-lhe a conhecer 4 dos melhores destinos da atualidade para um cruzeiro America do Sul. De Buenos Aires às ilhas Galápagos, estes são alguns dos principais pontos turísticos de cruzeiro a considerar em 2023:

1. Buenos Aires (Argentina)

A capital da Argentina é sempre uma cidade fabulosa e repleta de atrações fantásticas, mas fica ainda mais bela quando visitada por meio de um cruzeiro. Aquilo que faz de Buenos Aires um ponto de paragem tão conveniente é o seu enorme porto (o maior da Argentina e um dos mais importantes da América do Sul) e a presença em muitos roteiros clássicos de cruzeiro.

Conhecer Buenos Aires profundamente demora, no mínimo, alguns dias, mas é possível explorar alguns dos encantos da cidade em apenas uma tarde. A famosa Plaza de Mayo é bem acessível e condensa a “alma” da cidade num só lugar: afinal, é o centro da vida política da Argentina pelo menos desde a era colonial! Na Plaza, aproveite também para ficar a conhecer a Casa Rosada, um edifício magnífico que serve de sede da presidência da República Argentina desde 1898.

2. Salvador da Bahia (Brasil)

A belíssima zona costeira da região da Barra é a porta de entrada de muitos dos turistas que visitam Salvador da Bahia, no Brasil, em um cruzeiro. Para além de ter sido a primeira capital do Brasil, este município do estado da Bahia é reconhecido internacionalmente por suas praias maravilhosas e oferta cultural.

Para quem gosta de arquitetura, Salvador da Bahia possui um dos centros históricos mais interessantes do Brasil, com muitos exemplos de arquitetura colonial portuguesa. Está repleta ainda de outras excelentes atrações turísticas, como o Dique do Tororó ou o Farol da Barra.

3. Punta del Este (Uruguai)

Punta del Este, no Uruguai, é um destino que incorpora algumas das melhores rotas de cruzeiros da América do Sul. Se procura uma viagem de cruzeiro de referência, pesquisar por uma viagem que passe por Punta del Este é uma excelente ideia! Mas por quê?

Aquilo que faz de Punta del Este um destino de cruzeiro tão especial são os seus excelentes acessos marítimos, o seu clima oceânico, e o grande número de ofertas balneares. Além disso, situa-se em Punta del Este o icônico Enjoy Punta del Este, um dos maiores hotéis-cassino de todo o continente.

4. Galápagos (Oceano Pacífico)

O facto do arquipélago de Galápagos se situar a cerca de mil quilômetros da costa da América do Sul faz com que este seja um destino perfeito para turismo de cruzeiro. Um território administrativo equatoriano, as remotas ilhas Galápagos são um dos últimos lugares no planeta onde a beleza natural se encontra praticamente intocada pelo homem.

As ilhas Galápagos fazem parte da rota de inúmeros cruzeiros sul-americanos e são perfeitas para ser exploradas em barco. As Galápagos são conhecidas internacionalmente por terem inspirado Charles Darwin a redigir A Origem das Espécies, um dos mais importantes documentos de literatura científica da história