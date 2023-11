Agência DIVIA participa do Google Conecta Agências 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de novembro de 2023.

O mercado de comunicação e publicidade está em constante evolução, e a busca por líderes qualificados é uma prioridade para acompanhar as tendências e desafios que surgem nesse cenário dinâmico. Pensando nisso, o Google lançou o “Google Conecta Agências”, um programa de imersão projetado para capacitar os futuros líderes das agências de publicidade. Durante três dias intensos, líderes e profissionais das 50 melhores agências de marketing digital do Brasil tiveram a oportunidade de mergulhar em tópicos essenciais para o sucesso no marketing contemporâneo.

Segundo o SEBRAE, no Brasil existem 36.103 agências de publicidade e marketing. Dessas, 1042 são parceiras do Google e apenas 139 possuem o certificado de Google Partner Premier. Para o evento Conecta Agências, o Google escolheu as 50 melhores agências com o selo Partner Premier para participarem. O evento concentrou-se em questões cruciais para o futuro do mercado de agências, explorando temas como transformação digital, automação, mensuração, estratégias criativas e marketing orientado a dados.

Camila Gertner, Head de Negócios com Agências do Google Brasil, explicou em entrevista a Meio e Mensagem como a importância do evento vai além da capacitação individual: “Embora esse seja um mercado em que as agências concorrem entre si, queremos fazer algo que possa fortalecer a indústria de forma coletiva. Acreditamos que é muito importante ajudar o setor a evoluir para que os negócios individuais também avancem e para que tenhamos um mercado mais fortalecido”.

Entre os participantes, a Agência DIVIA Marketing Digital se destacou como uma das convidadas. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a agência gaúcha está entre as 3% melhores agências do país e foi reconhecida como uma Agência Google Partner Premier por dois anos consecutivos. O convite para participar do evento reflete seu trabalho com estratégias de marketing de performance e resultados tangíveis.

“Para a DIVIA Marketing Digital foi inspirador compartilhar conhecimento com líderes das 50 maiores agências de todo o Brasil. Eventos como o Google Conecta Agências 2023 nos motivam a buscar aprimoramento constante e seguir atingindo os objetivos de marketing e resultados financeiros para os nossos clientes através de estratégias inovadoras de marketing digital de alta performance que aceleram a transformação digital das empresas”, relata Fernando Ferreira, sócio-fundador e CEO da DIVIA Marketing Digital.

No futuro, o Google pretende tornar o programa de formação de líderes uma iniciativa permanente, com novas edições planejadas para 2024. A ideia é reunir profissionais de agências de publicidade de diversos tamanhos e localidades, com o objetivo de promover o crescimento e a evolução contínua do setor.

O Google Conecta Agências 2023 representou uma oportunidade única para profissionais do mercado se prepararem para os desafios do futuro, compartilhando insights valiosos e construindo conexões significativas na indústria.

Com um foco claro na capacitação e no desenvolvimento de líderes, o evento reforçou a importância de se adaptar às mudanças constantes do mercado e abraçar a transformação digital como uma oportunidade para o sucesso.