Evento online traz a importância da reputação e práticas ESG

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de novembro de 2023.

Como a gestão de reputação em conjunto das práticas ESG promovem o engajamento de públicos e resultados sustentáveis é o tema a ser discutido na primeira edição do Reputation Day, que será no dia 7 de novembro, às 9h30, com transmissão ao vivo e gratuita. O evento, promovido pela Knewin, reunirá profissionais no assunto, promovendo uma palestra e um painel de discussão. O objetivo é destacar a importância da gestão de reputação de marcas e como elas auxiliam a atingir resultados superiores de negócio.

A palestra será sobre “A gestão de reputação e ESG no mundo conectado” com Suelma Rosa, Diretora de Reputação e Assuntos Corporativos América Latina e Caribe da Unilever. Além disso, um painel de discussão sobre o tema central contará com a participação de especialistas do setor, incluindo Matheus Lombardi, Sócio e Head de Relações Públicas da XP Inc; Joanes Ribas, Diretora de Sustentabilidade da Vivo e Ana Domingues, Diretora Executiva da Inpress Porter Novelli.

A reputação das marcas se tornou a pauta central das novas estratégias corporativas. Um estudo da Gartner encomendado exclusivamente para a Knewin mostra que empresas que conseguem um forte compromisso entre seus públicos e suas marcas terão um desempenho superior às demais. A ascensão do ESG como um pilar central nos negócios não é mais somente uma tendência passageira, é uma demanda.

As novas gerações de consumidores, que também estão se tornando tomadores de decisão dentro das empresas, demandam uma maior visibilidade sobre a origem, métodos de fabricação, manuseio e transporte, impacto social e ambiental dos produtos que consomem. Ou seja, a reputação de uma empresa vai além do monitoramento de mídia e pesquisas de opinião. É preciso considerar todos os pilares que sustentam a imagem da companhia. “Ao identificar e abordar proativamente as ameaças relacionadas ao ESG, as marcas podem reduzir o risco de incidentes e evitar crises”, argumenta Lucas Nazário, CEO da Knewin.

“A gestão de reputação deve ser uma estratégia proativa e acionável, com um olhar amplo para todos os pilares que compõem a imagem corporativa. Durante o Reputation Day falaremos sobre esses pilares, que são nove no total, e mostraremos como cada um influencia diretamente na reputação”, finaliza.

Portanto, na 1ª edição do Reputation Day, será abordado como a gestão de reputação e ESG são práticas que andam juntas nas estratégias de CMOs de marcas reconhecidas mundialmente. O evento também marcará o lançamento do Knewin Reputation, solução enterprise voltada para gestão de reputação proativa e acionável.

Inscrição gratuita no link: https://www.knewin.com/live-knewin-reputation/