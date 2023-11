Fácil celebra sucesso do Espaider 10 na Fenalaw 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de novembro de 2023.

A Fácil, empresa que atua em soluções tecnológicas para a gestão de departamentos jurídicos de empresas e escritórios de advocacia, comemora o sucesso alcançado na Fenalaw 2023. O evento, realizado entre os dias 25 e 27 de outubro no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, contou com a participação de milhares de pessoas, um verdadeiro triunfo de público e de oportunidades de negócios. A feira é reconhecida, ainda, por consolidar as tendências de mercado que devem ser destaque nos próximos anos.

A presença maciça de profissionais importantes do setor jurídico na feira foi notável, e o estande da Fácil atraiu muitos visitantes ávidos para conhecer as inovações do Espaider 10, que agora conta com recursos exclusivos e ainda mais colaborativos para melhorar a rotina de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. O destaque para o Kanban e para a personalização de workflows por meio de ferramentas gráficas, além da integração com o ChatGPT.

Carlos José Pereira, Diretor-presidente da Fácil, compartilhou sua empolgação com os resultados da Fenalaw 2023: “O sucesso da nossa presença na feira, com visitas constantes ao nosso espaço e a recepção calorosa das inovações do Espaider 10, ultrapassou todas as nossas expectativas. Estamos confiantes de que os contatos feitos durante o evento irão abrir portas para uma série de novos negócios e parcerias estratégicas que prometem solidificar a posição da Fácil como líder no mercado de produtos completos para a gestão jurídica”.

O Espaider 10, apresentado pela Fácil, traz funcionalidades exclusivas, incluindo o Kanban personalizável e a personalização de workflows por meio de ferramentas gráficas, receberam destaque por aqueles que buscam otimizar seus fluxos de trabalho e impulsionar a produtividade de equipes da área jurídica.

Já a integração do Espaider com o ChatGPT, funcionalidade lançada em julho de 2023,resume documentos e textos extensos de forma eficaz. Por meio de apresentações feitas no próprio estande, os visitantes e interessados puderam ver exemplos práticos de como a funcionalidade é capaz de simplificar e melhorar a gestão de informações jurídicas.

Para Bruno Felipe Bauler, Diretor Executivo da Fácil, um dos destaques foi a capacidade de personalização no Espaider: “Com a repercussão da Fenalaw 2023, nossa capacidade de oferecer soluções jurídicas se consolida ainda mais. Consideramos os resultados da Fenalaw 2023 extremamente positivos”, finaliza.

O vídeo de apresentação das novas funcionalidades do Espaider 10, lançado durante a Fenalaw 2023, está disponível no Youtube: Espaider 10 – Novidades do sistema – YouTube

Sobre a Fácil

Com matriz em Blumenau (SC), filiais em alguns estados, e com clientes em todo o Brasil e no exterior, a Fácil foi criada há mais de 30 anos, desenvolvendo soluções tecnológicas focadas na gestão de departamentos jurídicos de empresas e escritórios de advocacia. A empresa é conhecida pelo Espaider, sistema jurídico totalmente web, com recursos que atendem a todas as necessidades deste nicho de mercado.

O Espaider conta com diferenciais como integrações aos principais ERPs, emissão de relatórios, gestão de workflows, GED (Gestão de Documentos Eletrônicos), gestão financeira, gestão de contratos, gestão de processos, entre outros. Pode ser acessado por dispositivos móveis, a qualquer hora e lugar.