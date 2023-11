Como Funciona o Jogo Aviator?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de novembro de 2023.

Jogo do Aviator no Brasil

O jogo Aviator pertence à categoria de acidentes. Ele foi lançado em 2019. O cálculo do jogo é baseado em um gerador de números aleatórios, que traz apostas vencedoras para os jogadores. A tela mostra uma linha de decolagem ao longo da qual um avião virtual voa, decola e, em seguida, sobe gradualmente até desaparecer da tela. O multiplicador de Aviator apostas associado a uma aeronave é maior quanto mais alto ela voa antes da decolagem.

Como jogar Aviator?

No Aviator, o princípio do jogo é simples e pode ser entendido até mesmo por iniciantes. O primeiro passo é conhecer as apostas mínimas e máximas do jogo. Siga o guia detalhado abaixo para começar a decolar se quiser aprender a ganhar o jogo:

Selecione o tamanho da aposta e clique no botão. Confirmar na janela de apostas apropriada;

O Aviator então decolará e começará a ganhar um multiplicador crescente de ganhos;

Pegue seu dinheiro e retire seus ganhos a qualquer momento para adiar a oportunidade de aumentar seu multiplicador até uma data posterior;

Quando a rodada for concluída e o avião decolar, todos os ganhos não reclamados serão perdidos. Para aumentar suas chances de ganhar antes de o avião decolar, você pode fazer uma segunda aposta além da primeira.

Se você for fã do Aviator, talvez também goste do bacará ao vivo, que pode ser jogado aqui.

Ferramentas do jogo Aviator

A variedade de recursos oferecidos pelo Aviator aumenta a emoção e a segurança de sua aposta. Antes de lançar seu avião no Aviator, considere os seguintes recursos:

Jogo justo. Usando uma tecnologia comprovadamente justa, o Aviator Spribe Gaming garante a integridade de todos os resultados do jogo. Esse mecanismo criptográfico garante que nenhum software de terceiros possa interferir no jogo, assegurando a total imparcialidade do resultado. Um gerador de números aleatórios é usado pelo algoritmo do jogo Aviator para determinar quando o avião cairá;

Modo de diversão. Você pode jogar o Aviator no modo Diversão sem fazer nenhuma aposta. Você deve aproveitar essa oportunidade para se familiarizar com os recursos do jogo;

Bate-papo no jogo. Permitindo que você interaja com outros jogadores por meio de um registro de bate-papo ativo para apostas ao vivo, estatísticas e apostas grátis, o Aviator é um dos poucos jogos on-line que permite manter a atmosfera de um cassino real;

Apostas ativas. Essa guia exibe as apostas ativas de outros jogadores, bem como os multiplicadores ou probabilidades que eles ganharam;

Estatísticas ao vivo. Graças a essa ferramenta, você pode visualizar rapidamente suas apostas e o histórico dos jogadores recentes.

Dicas e truques para Aviatores

O jogo pode ser lucrativo se vários fatores forem bem-sucedidos, inclusive o fato de o usuário conhecer as técnicas e usar os princípios conhecidos do jogo. Use essas dicas do Aviator para aumentar seus ganhos. Veja como você pode ganhar:

Certifique-se de usar a aposta dupla e as apostas automáticas

É possível fazer duas apostas simultâneas durante a mesma rodada, o que lhe permite ajustar sua aposta e maximizar seu tempo de jogo.

Uma das vantagens de usar essas apostas é que você pode usar uma aposta grande e uma pequena, com a aposta maior cobrindo a menor para inclinar as probabilidades a seu favor. Você pode se proteger fazendo uma aposta significativa, retirando o dinheiro quando atingir um multiplicador de 1,50x ou mais. Isso se aplica tanto ao tamanho de uma aposta grande quanto ao de uma aposta pequena.

Enquanto isso, você pode usar uma aposta menor para assumir riscos e colher grandes recompensas sem investir muito dinheiro.

Você também pode usar as duas opções de lances automáticos do Aviator para facilitar as coisas:

Lance automático. Esse recurso define automaticamente o tamanho de sua última aposta.

Retirada automática de fundos. Permite que você selecione o multiplicador ou as chances que deseja para a sua aposta. Quando esse valor for atingido, o jogo pagará imediatamente seus ganhos.

Reduzir a volatilidade

O avião frequentemente voará para fora da grade quando atingir um valor de probabilidade ou multiplicador entre 1,10x e 1,40x, conforme visto nas estatísticas ao vivo do jogo. Você pode usar o recurso de saque automático para retirar seus ganhos pouco antes de o avião decolar com sua aposta para reduzir a volatilidade do jogo.

Use a tabela de apostas e as estatísticas em tempo real.

Analise as informações fornecidas pelas estatísticas ao vivo e pelo quadro de apostas para descobrir as previsões do jogo do Aviator com base nas informações que você coletou. Com essa previsão, você pode desenvolver sua opção de aposta ideal.

Por exemplo, você viu uma série de apostas bem-sucedidas com probabilidades/multiplicadores que variam de 1,01x a 1,80x. O melhor curso de ação nessa situação é configurar um saque automático com essas probabilidades ou apostar em um multiplicador um pouco mais alto, como 2x.

Monitorar a volatilidade e o RTP do Aviator

O Aviator oferece um notável RTP de 97% e volatilidade média. O que é incrível nesse jogo é que você pode decidir quando fazer o saque, o que lhe permite influenciar a volatilidade do jogo.

Avançar lentamente

Você pode usar essa estratégia útil para obter dicas de apostas no Aviator e maximizar seu pagamento. Experimente o jogo e veja se você consegue atingir altas taxas de probabilidade sem fazer uma aposta muito grande. Quando sua aposta atingir 5x ou 7x as chances, você poderá sacar seus ganhos. Comece com uma aposta pequena. Portanto, aposte mais à medida que a probabilidade de ganhar com probabilidades mais altas aumentar.

Use a estratégia de apostas Martingale

O Reverse Martingale, que envolve reduzir suas apostas pela metade depois de perder uma negociação e dobrá-las depois de cada aposta vencedora, é outro ótimo método do Aviator para ganhar.