Empresa gaúcha lança solução de BI com foco em PMEs

* Por: DINO - 6 de novembro de 2023.

O número de empresas abertas no Brasil no segundo quadrimestre de 2023 cresceu 3,7% em relação aos primeiros quatro meses deste ano. Entre maio e agosto de 2023, 1.382.708 novas empresas foram registradas no país, período em que 738.190 CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) foram encerrados, conforme dados do “Mapa de Empresas – Boletim do 2º quadrimestre/2023”.

Ainda de acordo com o levantamento, realizado de forma quadrimestral pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os resultados revelam um saldo positivo de 644.518 empresas abertas no segundo quadrimestre deste ano, e o total de 21.877.052 negócios em atividade ativos no país.

Atenta a este cenário, a Bertuzzi Gestão Patrimonial, empresa com sede em Porto Alegre (RS), acaba de lançar uma nova solução de BI (Business Intelligence). Segundo a companhia, a BGP GO tem como objetivo oferecer um apoio para os negócios que buscam crescimento estratégico.

Vítor Bertuzzi, CFO da Bertuzzi Gestão Patrimonial, explica que a ferramenta conta com painéis intuitivos, relatórios e análises em tempo real. Com isso, o cliente será capaz de identificar tendências, acompanhar KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) e avaliar o desempenho do seu negócio.

“Nosso BI é equipado com indicadores de FP&A e terá o respaldo de nossa equipe de especialistas para decifrar esses dados e aplicar insights de forma estratégica”, afirma o CFO da empresa, que atua com controladoria, gestão financeira, planejamento financeiro, M&A (Fusões e Aquisições), captação de recursos e FP&A (Planejamento e Análise Financeira, em português).

Ainda de acordo com o empresário, a solução deve auxiliar PME (Pequenas e Médias Empresas) de diversos setores com a tomada de decisões apoiadas por dados. “A BGP GO surge para auxiliar no gerenciamento da gestão financeira. Assim, o empreendedor pode se concentrar no que mais importa: o crescimento do seu negócio”, diz Josi Bertuzzi, CEO da BGP.

Bertuzzi também destaca que a BGP GO foi criada a partir da experiência da BGP, que nasce da essência do serviço. Ou seja, a solução vem da necessidade do cliente no dia a dia. “Além disso, a BGP continua prestando serviço para que, além da tecnologia, o cliente tenha possibilidade de poder contar com a controladoria da BGP”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bertuzzipatrimonial.com.br/