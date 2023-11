A NetApp oferece uma solução de nuvem híbrida simples, acessível e que prioriza os aplicativos para o mercado de médio porte, juntamente com a Fujitsu e a VMware

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados e líder em nuvem, anunciou hoje que está direcionando pequenas e médias empresas com uma nova solução de virtualização em pacote que será vendida e comercializada pela Fujitsu, uma revendedora da VMware e NetApp. A solução oferece uma infraestrutura virtualizada integrada e acessível para ajudar pequenas e médias empresas a simplificar e acelerar o gerenciamento de aplicativos tradicionais e modernos, vendidos e suportados pela Fujitsu e seus parceiros. Ela utiliza o software de virtualização VMware vSphere 8 mais recente, servidores Fujitsu PRIMERGY e sistemas de armazenamento NetApp All-Flash, completos com integração NetApp ONTAP para o vSphere.

Segundo a pesquisa IDC European CloudOps de 2023, cerca de 60% das organizações pesquisadas estão gastando duas a três vezes mais na nuvem do que o orçamentado originalmente. Como resultado, muitas organizações hoje adotam uma abordagem de aplicativos em primeiro lugar e com foco na nuvem para construir uma arquitetura híbrida e multicloud, mantendo a flexibilidade e o controle de suas máquinas virtuais (VMs) e dados.

“As pequenas e médias empresas exigem tecnologias confiáveis que possam fornecer recursos de nível empresarial, mas muitas vezes consideram o que está disponível complexo e com custos proibitivos”, disse Jenni Flinders, vice-presidente sênior da WW Partner Organization da NetApp “Ao celebrarmos o 25º aniversário da nossa parceria com a Fujitsu, estamos trazendo uma solução de infraestrutura virtualizada simplificada e integrada para o mercado de pequenas e médias empresas que oferece uma arquitetura multicloud híbrida de classe empresarial a um preço acessível.”

A combinação do mais recente software de virtualização VMware vSphere, dos servidores Fujitsu PRIMERGY e dos sistemas NetApp All-Flash ajuda as organizações de TI a implantar uma plataforma econômica e eficiente, pronta para a nuvem, arquitetada para mover cargas de trabalho para os provedores de nuvem pública de sua escolha e trazê-las de volta para o local, se desejado, mantendo a consistência operacional.

“Na Fujitsu, estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras ao mercado que capacitam nossos clientes, independentemente de seu porte ou setor”, disse Christian Leutner, vice-presidente e diretor de Negócios de Plataforma Europeia da Fujitsu. “Nossa colaboração com a NetApp nos permite fornecer soluções de virtualização simplificadas e econômicas aos nossos clientes, permitindo-nos focar na inovação e ganhar vantagem competitiva.”

Os principais benefícios desse pacote de soluções incluem:

– Software de virtualização empresarial VMware vSphere 8, que traz os benefícios da nuvem para implantações no local



– Servidores Fujitsu PRIMERGY com os mais recentes processadores Intel x86, Fujitsu Software Infrastructure Manager (SIM) e Fujitsu Professional Services



– Matrizes de gerenciamento de armazenamento A150 totalmente flash da NetApp que oferecem desempenho de classe empresarial a um preço de nível básico



– Software de gerenciamento de dados NetApp ONTAP e integrações de API ao vSphere para simplificar o provisionamento e as operações de armazenamento



– NetApp Software Bundle, que inclui tecnologias da NetApp, como SnapCenter, SnapMirror, SnapRestore e FlexClone, para descarregar e simplificar as operações de gerenciamento de dados

“Todos nós vimos uma forte mudança de abordagens que priorizam a nuvem para abordagens inteligentes em nuvem,àmedida que as organizações de TI buscam soluções com o ROI mais rápido para os negócios”, afirma Ricky Cooper, sócio-diretor de WW Partner e vendas comerciais da VMware. “Juntamente com a Fujitsu e a NetApp, oferecemos aos clientes uma infraestrutura de nuvem híbrida de classe mundial e acessível para as cargas de trabalho dos seus clientes.”

A NetApp, a Fujitsu e a VMware estão centradas em ajudar os clientes a simplificar e padronizar a infraestrutura de TI e as operações. O resultado para os clientes é uma infraestrutura completa, virtualizada, inteligente em relaçãoànuvem e de classe empresarial, com aquisições, serviços e suporte simplificados e a preços acessíveis para o mercado de médio porte.

A solução Fujitsu, NetApp, VMware Hybrid Cloud está disponível e é vendida diretamente através da Fujitsu e por meio de parceiros de canal autorizados da Fujitsu, NetApp e VMware.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software centrada em dados e orientada para a nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que as empresas executem seus aplicativos de forma otimizada, do data centerànuvem, quer estejam desenvolvendo na nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências de nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e a fornecer com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas – a qualquer momento e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Recursos adicionais

Soluções VMware da NetApp



NetApp AFF A150



Gerenciamento de dados NetApp ONTAP



Estudo de caso do Fujitsu Evad

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231107571577/pt/

Contato:

Contato com a Mídia:



Kenya Hayes

NetApp

[email protected]



Contato com o Investidor:

Kris Newton

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE