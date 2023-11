Brightcove e Socialive fazem parceria para melhorar ofertas de gerenciamento de transmissão ao vivo para comunicações internas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, anunciou hoje uma parceria expandida com a Socialive, uma plataforma líder de criação de conteúdo de vídeo concebida para empresas, a fim de fornecer aos clientes recursos adicionais de produção remota de vídeo. Aperfeiçoar a solução de transmissão ao vivo abrangente e confiável da Brightcove com recursos da Socialive oferece aos clientes maior controle sobre a criação, gestão e distribuição de conteúdo de vídeo interno ao vivo e sob demanda.

“As forças de trabalho híbridas e distribuídas ao redor do mundo criaram a necessidade de as empresas encontrarem modos envolventes de formar cultura, transmitir informações e reunir funcionários. A transmissão ao vivo provou ser uma das formas mais eficazes de preencher esta lacuna”, disse Marty Roberts, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Produto e Marketing da Brightcove. “A integração da tecnologia de transmissão ao vivo da Brightcove com a Socialive ajuda nossos clientes a melhorar suas comunicações internas com ferramentas de produção mais robustas para administrar melhor todos os aspectos de uma transmissão ao vivo, como a sala de controle, diversas apresentações e elementos interativos. Com as ferramentas adicionais, nossos clientes podem contar com a Brightcove como sua plataforma completa para produzir, administrar e distribuir transmissões digitais ao vivo com qualidade de estúdio a seus funcionários.”

Os funcionários consideram o vídeo o modo de comunicação mais envolvente e as empresas devem aproveitá-lo para revigorar suas comunicações internas. Segundo um estudo da Brightcove and Ascend2, 81% dos funcionários em todo o mundo que ocupam funções não executivas relatam que se sentem mais conectados com a liderança quando recebem comunicações por vídeo deles. Outros 80% disseram que prefeririam anúncios em vídeo de seu diretor executivo. O desafio é que menos de um terço (31%) das organizações utiliza regularmente vídeo para comunicação da liderança. A Pesquisa Forrester também descobriu que os funcionários têm 75% mais probabilidade de assistir a um vídeo do que de ler um documento, e-mail ou artigo online.

“Estamos empolgados em anunciar nossa parceria de transmissão ao vivo com a Brightcove”, disse David Moricca, Fundador e Diretor Executivo da Socialive. “Juntos, oferecemos uma solução incomparável, o que torna incrivelmente fácil às empresas criar e distribuir remotamente vídeo ao vivo escalável e de alta qualidade no mundo digital de hoje.”

A parceria expandida da Brightcove com a Socialive consolida sua posição como líder comprovada em comunicações corporativas com gestão de conteúdo de transmissão digital ao vivo e sob demanda. Mediante a integração, os clientes podem:

Produzir facilmente conteúdo de vídeo ao vivo dinâmico de alta qualidade através do Socialive’s Studio, onde podem combinar diversos apresentações em layouts, adicionar gráficos, efeitos sonoros e vídeos gravados previamente.

através do Socialive’s Studio, onde podem combinar diversos apresentações em layouts, adicionar gráficos, efeitos sonoros e vídeos gravados previamente. Acessar a Sala Virtual Ecológica da Socialive cujo recurso simplifica o gestão de talentos convidados durante eventos virtuais ao vivo em qualquer dispositivo.

cujo recurso simplifica o gestão de talentos convidados durante eventos virtuais ao vivo em qualquer dispositivo. Transmitir e gerenciar vídeos ao vivo bem como conteúdo sob demanda a nível mundial e em grande escala em vários formatos e dispositivos, ao aproveitar análises e informações da Brightcove para medir o impacto do conteúdo de vídeo.

em vários formatos e dispositivos, ao aproveitar análises e informações da Brightcove para medir o impacto do conteúdo de vídeo. Integrar uma solução completa de criação, distribuição e gerenciamento de vídeo que combina facilmente a Socialive e a Brightcove com expansão, segurança, confiabilidade e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, exigidos pelas maiores organizações empresariais do mundo.

Sobre a Socialive

A plataforma completa de criação de vídeos da Socialive é a forma mais rápida e econômica de qualquer um gravar, editar, publicar e transmitir vídeos profissionais ao vivo. A plataforma oferece uma experiência intuitiva para todos, que transforma pessoas sem treinamento formal em vídeo em criadores de conteúdo completos, enquanto reduz o tempo de produção e custos para especialistas em vídeo. A plataforma libera um potencial ilimitado de comunicação interna e externa ao democratizar a capacidade de fazer vídeos.

Sobre a Brightcove

A Brightcove cria soluções de tecnologia de transmissão digital mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para estabelecer uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de modo mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de maneira mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais intensa. Com dois Prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia pela inovação, tempo de atividade com liderança consistente no setor e escalabilidade incomparável, ampliamos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga-nos no LinkedIn, X (anteriormente conhecido como Twitter), Facebook, Instagram e YouTube. Acesse Brightcove.com.

