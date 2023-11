Empresas premiam funcionários com benefício de viagem

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

Final do ano está chegando. Isso significa que está na hora de as empresas planejarem a confraternização e garantirem um reconhecimento aos colaboradores pelas metas alcançadas durante o ano. Nestas ocasiões, comumente, as organizações oferecem bônus, dias de folga, jantares ou almoços, ingressos para eventos e cursos ou até mesmo vale-presentes para recompensar ou premiar os funcionários. Também há a prática de presentear com objetos, como medalhas, placas, canetas e relógios, que, apesar do valor afetivo, muitas das vezes, acabam esquecidos em algum canto da casa do profissional.

Para fugir das opções tradicionais de reconhecimentos aos colaboradores, o Férias & Co, benefícios de viagens para colaboradores, surge como uma opção para apoiar o RH nesta escolha. A partir do acesso a uma plataforma online, o colaborador pode usar o benefício de viagem para escolher hotéis, pousadas, resorts ou até passagens aéreas para viajar para onde quiser e com quem desejar.

“Um dos pontos importantes para as instituições é estabelecer uma premiação significativa ao funcionário de destaque com um reconhecimento corporativo”, afirma Bruno Carone, CEO e cofundador do Férias & Co. Segundo o executivo, nesse grupo de profissionais que recebem este reconhecimento, em geral, estão aqueles que apresentam um desempenho acima do esperado; solucionam questões desafiadoras com eficiência; concluem projetos importantes com sucesso; conquistam novos clientes; possuem um vínculo com a companhia há muito tempo; e atingem ou superam metas propostas.

Carone também acrescenta que as pessoas estão cansadas de receberem as premiações tradicionais como, por exemplo, um cartão, cesta ou kit, que muitas das vezes acaba sendo gasto de outra forma. “Às vezes o colaborador recebe um vale e ao invés de comprar algo, paga um boleto. Em outros casos, pode ser que não goste de todos os itens que integram a cesta. Com a viagem, não tem desculpa porque ele escolhe para onde quer ir e com quem quer ir. Com certeza isso vai trazer mais significado e boas lembranças para ele, que pode conhecer lugares diferentes e marcantes para sua vida”, conclui.