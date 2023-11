Intelbras apresenta projetos de educação no Mundo Senai

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

A Intelbras (INTB3), empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias com 47 anos de história, participou da 15ª edição do evento Mundo Senai, realizado com o objetivo de incentivar a inserção de pessoas no mercado de trabalho e promover capacitação profissional. Segundo estudo realizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), cerca de 800 mil pessoas que vivem e trabalham em Santa Catarina terão que se qualificar ou requalificar até 2025, a fim de atender às demandas da indústria. Quando o cálculo é feito para todo o Brasil, esse número sobe para 9,6 milhões.

“Nossa missão é tornar a tecnologia mais acessível para todos. Estamos semeando as bases do conhecimento, fomentando oportunidades de emprego e estimulando o espírito empreendedor nas pessoas, a fim de ajudá-las a enxergar as perspectivas positivas para que possam construir um futuro próspero para si mesmas e para suas famílias. Eventos como o Mundo Senai também estimulam a capacitação profissional dos catarinenses”, afirmou Marta Nunes, supervisora de treinamento técnico da Intelbras.

Na ocasião, foi apresentada a palestra Intelbras Instrutiva, conduzida pelas colaboradoras da empresa Marta Nunes, supervisora de treinamento técnico, e Karoline Martins, analista de capacitação e desenvolvimento, em que os participantes puderam conhecer os principais projetos de educação da companhia, como a Academia do Conhecimento: Intelbras Itec e o Portal do Conhecimento. Por meio da Intelbras Itec, a empresa promove cursos de capacitação, contando com dezoito laboratórios em parceria com o Senai, localizados em cinco estados do Brasil (Amazonas, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina) e Distrito Federal. Nos espaços, são oferecidos cursos para os estudantes da instituição nas áreas de segurança eletrônica, automação residencial, telecom e tecnologia da informação.

O evento Mundo Senai também integra a 6ª Feira de Talentos Contrate-me, que auxilia qualquer pessoa que esteja em busca de investir na carreira a conquistar uma nova posição no mercado de trabalho. Para as empresas, a ação oferece a oportunidade de entrarem em contato com diferentes mercados e especialidades, pois agrega profissionais de todo o país. A Intelbras participou da dinâmica e o time de Gestão de Pessoas realizou o cadastro de diversos participantes no banco de talentos da empresa.

Segundo Ricardo Anzolin, gerente de operações da Fiesc – Sesi/SC para a Regional Sudeste, “o evento é uma grande oportunidade para apresentar as possibilidades de entrada no mercado de trabalho e desenvolvimento de carreiras por meio de ações de educação”.

Investimento em educação para colaboradores e sociedade

Considerando a diversidade de negócios, a Intelbras oferece programas direcionados a perfis específicos de profissionais, como comercial, industrial e de tecnologia, conteúdos relacionados às unidades de negócios, bem como programas de desenvolvimento que abrangem desde aprendizes até cargos de liderança.

Em 2022, por meio do Portal do Conhecimento, foram disponibilizados 205 cursos gratuitos, 23 livros digitais, mais de 150 textos e vídeos e mais de 32 mil horas de treinamento. No período, 3.177 colaboradores foram impactados, valor que representa 66% do efetivo total, e 20.952 matrículas concluídas, cujos colaboradores foram aprovados nos cursos.

Também no ano passado, foram mais de R$ 16 milhões investidos no projeto Intelbras Itec, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Até o presente momento, esse montante proporcionou cerca de 235 mil qualificações, por meio da realização de 761 cursos online e presenciais, que beneficiaram mais de 50 mil pessoas. Os resultados foram excelentes, com um índice de satisfação dos alunos nos cursos de 97%.

Serviço

Os cursos da Intelbras Itec podem ser acessados por meio do portal oficial do projeto: https://cursos.intelbras.com.br/. O usuário deve clicar no campo de login e fazer seu cadastro para ter acesso aos cursos. Os certificados são emitidos eletronicamente após a conclusão e ficam disponíveis para os alunos no próprio portal.