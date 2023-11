Lenovo e EPOS se unem para oferecer soluções de áudio profissional para a era do trabalho híbrido

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

Hoje, a Lenovo™ e a EPOS, uma pioneira em tecnologia de áudio, anunciaram um acordo estratégico para oferecer soluções de áudio de alta qualidade aos profissionais de negócios. O acordo tira proveito dos pontos fortes de ambas as marcas em design, desenvolvimento, inovação e alcance de mercado para atenderàcrescente demanda por experiências de áudio profissional no ambiente de trabalho híbrido.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231106527527/pt/

Lenovo Wired VOIP Headset and Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 (Photo: Business Wire)

O mercado de áudio profissional experimenta um crescimento de longo prazo motivado pelo trabalho híbrido, ampla adoção de comunicação unificada e atualizações de usuários finais dos dispositivos de fone de ouvido para experiências de áudio aprimoradas. A Lenovo e a EPOS pretendem enfrentar esta demanda fornecendo soluções de áudio de alta qualidade que são poderosas, confiáveis e fáceis de usar, além de solucionar os desafios atuais das comunicações unificadas em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar.

Por meio deste acordo, a EPOS será a parceira de áudio global da Lenovo para acessórios de áudio de computadores pessoais (PCs). A Lenovo e a EPOS estão empenhadas em criar juntas experiências de colaboração mais proveitosas e melhores para os nossos clientes, com uma experiência mais integrada quando combinada com os dispositivos Lenovo, como os notebooks ThinkPad™ e ThinkBook™. Isso inclui o desenvolvimento conjunto de futuros hardware, software e serviços para criar soluções de áudio profissionais e impulsionar ecossistemas inovadores de PCs e áudio para maior envolvimento do usuário e otimização da produtividade. A ambição compartilhada é criar propostas de valor exclusivas para clientes que procuram comunicação clara, colaboração perfeita e ferramentas de produtividade ideais em vários cenários de usuários em trabalho híbrido. Além disso, o portfólio da EPOS será incluído no programa de oferta de terceiros da Lenovopara oferecer aos clientes ampla escolha de dispositivos de áudio de uma única origem.

A EPOS fabrica e vende soluções de áudio e vídeo de alta qualidade para profissionais de negócios do mundo inteiro. Com base em décadas de pesquisa psicoacústica, a EPOS projeta soluções de comunicação com algoritmos e acústica exclusivos que oferecem melhores condições ao cérebro, possibilitando que usuários profissionais se comuniquem e colaboram eficazmente com melhor concentração e menor desperdício de energia.

A fase inicial da cooperação inclui o lançamento de fones de ouvido selecionados, idealizados para usuários profissionais para aprimorar o mundo híbrido das chamadas de conferência. Os novos fones de ouvido Lenovo EPOS são certificados para as plataformas Teams e Zoom e otimizados para outras aplicações de UC, além de apresentarem a qualidade de som e o conforto exclusivos da EPOS.

Os fones de ouvido profissionais Lenovo Wired VOIP Headset e Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 compartilham o mesmo design de fator de forma e apresentam uma caixa de controle de chamada em linha para facilidade excelente de uso. O plugue USB-C (com o adaptador USB-A) é versátil e se conecta a qualquer PC, e os protetores auriculares aumentam o conforto do usuário. Este último também prioriza o cancelamento de ruído ativo, oferecendo a melhor experiência de áudio possível, graçasàeliminação virtual de ruído ambiente perturbador. Os dois fones de ouvido incluem uma bolsa de viagem conveniente.

Declarações

“Estamos muito felizes por realizar esta parceria com a EPOS para oferecer soluções de áudio de alta qualidade aos nossos clientes. A Lenovo está empenhada em oferecer dispositivos e soluções inteligentes que possibilitem às pessoas trabalhar de maneira mais inteligente e colaborar melhor no ambiente híbrido. Com a experiência da Lenovo e EPOS em tecnologia de áudio, podemos oferecer soluções de áudio de alta qualidade que atendem às necessidades de usuários profissionais que exigem comunicação clara, colaboração perfeita e produtividade ideal”, disse Eric Yu, vice-presidente sênior do segmento mundial de pequenas e médias empresas e do Centro Comercial de Produtos, Lenovo IDG.

“Estou entusiasmado de anunciar que estamos fortalecendo nossa parceria com a Lenovo. Na EPOS nos empenhamos em projetar soluções de áudio e vídeo que liberem o potencial humano. Embarcar nesta aventura com a Lenovo vai nos ajudar a continuar a atender este compromisso, expandir a nossa oferta e alcance a novas alturas para experiências de comunicação e colaboração. Estou muito ansioso por este novo capítulo da nossa parceria”, disse Jeppe Dalberg-Larsen, presidente na EPOS.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, que emprega 77.000 pessoas do mundo inteiro e atende a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão arrojada de oferecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias da “Nova TI” (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação e a inovação revolucionária da Lenovo estão formando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e saiba sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

Sobre a EPOS

A EPOS projeta, fabrica e vende soluções de áudio e vídeo de alta qualidade para profissionais de negócios.

Com base em décadas de pesquisa psicoacústica, a EPOS idealiza soluções de áudio e vídeo com algoritmos e acústica exclusivos que oferecem as melhores condições para o cérebro, possibilitando que usuários profissionais se comuniquem e colaboram eficazmente com melhor concentração e menor desperdício de energia.

Propriedade do grupo líder mundial em saúde auditiva e tecnologia de áudio, o Demant, e com sede em Copenhague, Dinamarca, a EPOS baseia-se em mais de 115 anos de experiência em áudio e opera em um mercado global com escritórios e parceiros em mais de 60 países.

Descubra mais informações em eposaudio.com.

LENOVO, THINKPAD e THINKBOOK são marcas comerciais da Lenovo. USB-C é uma marca registrada do USB Implementers Forum. ZOOM é uma marca registrada da Zoom Video Communications, Inc. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2023, Lenovo Group Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231106527527/pt/

Contato:

[email protected]



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE