Nomus abre seletiva para Analistas de Suporte, Dados e Teste

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

A Nomus, desenvolvedora de sistemas de ERP para empresas do segmento industrial, anuncia a abertura de oito novos cargos para Analistas de Suporte, Analistas de Dados e Analistas de Testes disponíveis para todos os estados. Com a possibilidade de contratação imediata, a empresa busca reforçar sua equipe técnica para proporcionar um atendimento ágil e serviço de qualidade. As vagas são para trabalho majoritariamente remoto.

Para alcançar a meta de aproximadamente 40% de crescimento em 2023, o mesmo resultado que vem obtendo consecutivamente desde 2019, a Nomus está trabalhando para expandir sua equipe em 45% até o final deste ano. A área de suporte e TI da empresa representa um papel crucial para o bom andamento das operações e satisfação dos clientes. Como Analista de Suporte, de Dados ou de Testes, os novos integrantes do quadro de funcionários irão ajudar a manter um atendimento eficaz e colaborar ativamente no aprimoramento das soluções tecnológicas. Dentre os vários benefícios oferecidos, estão o auxílio alimentação e refeição; plano de saúde e odontológico; auxílio educacional; bônus semestral conforme resultados da empresa; auxílio home-office e outros.

Segundo Rafael Netto, CEO da Nomus: “Nossa equipe de suporte e infraestrutura desempenha um papel fundamental na satisfação de nossos clientes e no sucesso de nossa empresa. Estamos comprometidos em oferecer um ambiente de trabalho saudável, propício para a evolução de carreira, benefícios competitivos e colaboração entre membros da equipe, o que nos permite continuar inovando e superando desafios”, conta. A Nomus, em 2023, recebeu a certificação “Great Place To Work” (GPTW), pesquisa que analisou o nível de satisfação dos funcionários, e também o selo “Gupy” pelas boas práticas nos seus processos seletivos.

Para os candidatos com residência no Rio de Janeiro, onde fica a sede da organização, a Nomus oferece a opção de iniciar suas funções em um regime de trabalho home-office, com a perspectiva de migrar para um regime de trabalho híbrido no futuro. Essa flexibilidade proporciona aos profissionais a oportunidade de conciliar suas responsabilidades profissionais com a comodidade de trabalhar em casa.

Já os candidatos de fora do Rio de Janeiro têm a oportunidade de trabalhar remotamente. Isso significa que, estejam onde estiverem, podem se juntar à equipe da Nomus e contribuir para o sucesso da empresa, mantendo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Os interessados em mais informações sobre as vagas disponíveis e aplicação devem acessar: https://www.nomus.com.br/carreiras/