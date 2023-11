ODATA fortalece sua presença no Chile e chega a 80MW de capacidade de TI no País

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

SÃO PAULO, Brazil, Nov. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A ODATA, An Aligned Data Center Company, provedora de serviços de data center para a América Latina, anuncia a inauguração do seu segundo site no Chile, o DC ST02. A unidade está localizada na comuna de San Bernardo, em Santiago, cidade em que também está situado o primeiro data center da empresa no País. O novo site representa um marco importante na expansão contínua da empresa na região, expandindo a capacidade total de TI no Chile para aproximadamente 80MW e reafirmando a sua posição como um dos maiores players no mercado latino-americano.

Sendo o maior campus da ODATA no Chile, o DC ST02 oferece até 40,6MW de capacidade de carga de TI e mais de 34 mil m² de construção. Para fornecer a máxima disponibilidade para os usuários finais, o local recebeu equipamentos de primeira linha de fornecedores mundiais, além de toda a experiência empregada pela equipe da ODATA.

“Um dos pontos notáveis na construção do nosso segundo Data Center no País, foi a agilidade na construção e o apoio dos nossos parceiros, garantindo que o site esteja em conformidade com todas as exigências legais, sem afetar o prazo de entrega acordado e seja o mais ambientalmente sustentável possível”, comenta Ricardo Alário, CEO LATAM da ODATA. “Conseguimos navegar de forma eficaz, com legislações de construção e zoneamento variadas e, muitas vezes, de alta complexidade. A ODATA vem obtendo sucesso na entrega de todos os seus projetos na América Latina exatamente por conseguir entender cada região e suas peculiaridades, mantendo sempre a qualidade, agilidade e a segurança para seus clientes.

O DC ST02 possui uma subestação dedicada no local e 60MVA de energia elétrica fornecida por alimentações duplas ao data center. Com alta confiabilidade e energia elétrica redundante, o data center garante a continuidade das operações de missão crítica aos clientes.

Expansão no Chile

Além de inaugurar o DC ST02, a ODATA também anuncia a expansão do seu primeiro Campus no País o DC ST01, consolidando ainda mais a presença no Chile. O DC ST01, que se mostra uma peça fundamental nas operações, recebeu a construção de seu segundo prédio, reforçando a sua importância estratégica.

O Data Center ST01 é alimentado 100% por energia renovável contratada, refletindo o nosso forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental”, acrescenta Alário.

De acordo com o executivo, a decisão de expandir o data center ST01 e construir o ST02 em Santiago foi impulsionada pela crescente demanda em hiperescala por capacidade e conectividade na região, dado o aumento da digitalização. “O Chile provou ser um destino estratégico para clientes de hiperescala na América Latina. A expansão da ODATA no país oferece aos nossos clientes serviços de data center flexíveis, escaláveis, conectados e confiáveis em uma região muito procurada.”

Com data centers de última geração no México, Colômbia, Brasil e Chile, a ODATA atende empresas de hiperescala e grandes companhias que buscam soluções de infraestrutura seguras, confiáveis e de alto desempenho, entregues rapidamente.

“O que nos define é a nossa capacidade de manter consistentemente um alto nível de entrega e compromisso, independentemente dos desafios regionais. Estamos comprometidos em oferecer soluções de data center alinhadas às necessidades e regulamentações de cada mercado em que estamos presentes, sempre atuando dentro das conformidades com as leis locais. Essa flexibilidade, combinada com a nossa aptidão técnica e excelência operacional, é o que nos torna um parceiro confiável para empresas que buscam expandir suas operações em toda a América Latina”, finaliza Alário.

Sobre a ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers

A ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers, é uma provedora de data center, que fornece infraestrutura de TI escalável, confiável e flexível nas Américas. A empresa atende às crescentes demandas por energia, espaço e confiabilidade de organizações de vários setores, oferecendo soluções de data center inovadoras e eficientes, desde colocation gerenciado até projetos built-to-suit. Para mais informações, visite https://odatacolocation.com/ .

Informações para a imprensa:

Sing Comunicação

Gustavo Fritz, Carolina Garcia, Janaína Leme e Vânia Gracio.

[email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ceecf75a-155f-4e08-8af3-00c6088536e4/pt





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8973974)