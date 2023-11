Pesquisa LTIMindtree revela plano para adoção bem-sucedida de IA generativa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria tecnológica e soluções digitais, divulgou hoje as conclusões de seu estudo, ‘O Estado da Adoção da IA Generativa – O Panorama Atual e Lições dos Primeiros Usuários’. Este estudo oferece percepções coletadas dos primeiros usuários em organizações de médio e grande porte, apresentando um roteiro para a integração perfeita de IA generativa. A pesquisa enfatiza a necessidade de abordagens personalizadas adaptadas aos requisitos comerciais específicos, permitindo às empresas garantir vitórias preliminares e resultados tangíveis, ao definir as bases para expandir projetos generativos de IA.

“A IA generativa está na vanguarda da agenda de todas as empresas, mas sua perfeita integração representa um desafio”, disse Nachiket Deshpande, Diretor de Operação e Diretor em Tempo Integral na LTIMindtree. “Contudo, nosso estudo destaca o perigo de ver a IA generativa como uma mera novidade, em vez de uma força transformadora no centro de uma estratégia empresarial. Os primeiros usuários já estão colhendo seus benefícios. Mediante um planejamento meticuloso, estratégias personalizadas e foco em mitigar vieses, as empresas podem aproveitar a IA generativa para obter resultados notáveis. O uso da IA generativa para promover negócios e políticas éticas correspondentes anda de mãos dadas. As organizações que abordam desafios éticos irão atuar com confiança.”

Realizada em cooperação com a agência de pesquisa de mercado Coleman Parkes, a pesquisa envolveu 450 líderes empresariais dos EUA, Europa e Reino Unido. Estes líderes representam empresas que já utilizam IA generativa ou planejam sua integração em um futuro próximo.

Principais conclusões:

Caminhos distintos para líderes: A pesquisa revelou que os EUA são pioneiros em adotar a IA generativa, com 61% dos primeiros usuários baseados lá, em contraste com 39% na Europa

A pesquisa revelou que os EUA são pioneiros em adotar a IA generativa, com 61% dos primeiros usuários baseados lá, em contraste com 39% na Europa Taxas de adoção da indústria: O setor de varejo e bens de consumo embalados (20%) e a produção (20%) emergiram como pioneiros em adotar a IA generativa, seguidos pelo setor de saúde e ciências biológicas

O setor de varejo e bens de consumo embalados (20%) e a produção (20%) emergiram como pioneiros em adotar a IA generativa, seguidos pelo setor de saúde e ciências biológicas Vantagem competitiva por meio de pessoal qualificado: O acesso a pessoal qualificado e experiente emergiu como o principal fator que permite aos primeiros usuários obterem uma vantagem competitiva (69%)

O acesso a pessoal qualificado e experiente emergiu como o principal fator que permite aos primeiros usuários obterem uma vantagem competitiva (69%) Desafios para usuários posteriores: Os custos operacionais foram identificados como a barreira mais significativa para os líderes empresariais que ainda não adotaram a IA generativa (85%)

Os custos operacionais foram identificados como a barreira mais significativa para os líderes empresariais que ainda não adotaram a IA generativa (85%) Mitigando desafios de vieses: Os primeiros usuários implementaram efetivamente medidas para lidar com potenciais vieses criados pela IA generativa

Os primeiros usuários implementaram efetivamente medidas para lidar com potenciais vieses criados pela IA generativa Resultados impressionantes: Um terço dos primeiros usuários relatam um aumento de 20% ou mais nas receitas devidoàIA generativa, com 8% experimentando uma redução substancial de 20 a 40% nos custos. Notavelmente, usuários experientes da IA generativa conseguiram economias ainda maiores, com 19% relatando uma redução de 20 a 40% nas despesas financeiras.

A LTIMindtree lançou recentemente sua plataforma de IA generativa Canvas.ai, que foi criada para acelerar a jornada do conceito ao valor das empresas usando princípios conscientes de IA. Clique aqui para ler o relatório de pesquisa de IA generativa da LTIMindtree.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 83.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor das antigas Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios comerciais mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231107473919/pt/

Contato:

Contato de Mídia



Gitanjali Sreepal

LTIMindtree

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE