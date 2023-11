Série de eventos traz a Filosofia para o centro da vida cotidiana

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 7 de novembro de 2023.

A internet está presente na vida dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Comscore, “Tendências de Social Media 2023”, os 131,5 milhões de usuários online no Brasil estão dedicando uma parcela crescente do seu tempo especialmente nas redes sociais. Com o intuito de auxiliar as pessoas a lidarem melhor com as tomadas de decisões cotidianas em um mundo tecnológico, a Organização Internacional Nova Acrópole realiza, gratuitamente, uma série de eventos em celebração ao Dia Mundial da Filosofia, entre os dias 12 e 19 de novembro, em mais de 100 sedes do Brasil.

Um estudo realizado pela Royal Society for Public Health (RSPH), uma instituição de saúde pública no Reino Unido, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, revelou que o uso das redes sociais pode ter efeitos positivos e negativos na saúde das pessoas, dependendo da maneira como são utilizadas. Segundo Lúcia Helena Galvão, professora da Nova Acrópole, em meio a todo esse fluxo de informação, a base de valores das pessoas que já não está tão sólida, vai se desconectando de sua essência. Portanto, os eventos deste ano trazem o tema “filosofia em ação” para o centro do campo da vida cotidiana.

“Existe uma falta de confiança nas informações que recebemos, porque somos bombardeados por dados muito contraditórios, por isso o homem se sente sozinho, e muitas vezes, desmotivado, sem um referencial de vida. A principal atitude que podemos tomar para trabalhar em direção à lucidez é o autoconhecimento, o autodomínio e o altruísmo. Ou seja, se eu me conheço, sou capaz de me dominar, não deixar que a emotividade defina minhas atitudes, ver as coisas com clareza, ter um bom discernimento e ser uma pessoa lúcida.”, enfatiza a professora.

Novos horizontes por meio da filosofia

Em 2005, a UNESCO instituiu o Dia Mundial da Filosofia por acreditar no valor da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano em cada cultura e cada indivíduo, sobretudo que o pensamento crítico ajuda a dar sentido à vida e às ações realizadas. Como uma instituição educacional e filosófica presente em mais de 60 países, a Nova Acrópole promove há 18 anos, neste dia especial, uma programação de uma semana de estudo e prática da filosofia, fomentando valores culturais, éticos e humanitários.

“A filosofia nos faz criar um elo com a nossa condição humana, elo esse que se reflete em todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ou seja, a filosofia em ação é uma filosofia que permeia toda a vida prática do ser humano, não é simplesmente um conjunto de conceitos, mas uma orientação prática de como agir, como fazer escolhas e como aperfeiçoar-se dia a dia”, destaca a professora Lúcia Helena Galvão.

Por meio de palestras, encontros, música e exposições, pessoas de todas as regiões do Brasil têm a oportunidade de refletir sobre questões filosóficas, que estão no centro da vida, o que possibilita ferramentas a partir do conhecimento filosófico. A íntegra das atividades para o Dia Mundial da Filosofia está disponível em: https://diamundialdafilosofia.com.br/.