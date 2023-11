ANBC alerta sobre práticas lesivas que comprometem o crédito

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

Impulsionado por uma série de iniciativas que vêm beneficiando o ecossistema financeiro nos últimos anos, entre elas o Cadastro Positivo, a duplicata eletrônica, o Open Finance e as plataformas de empréstimos “peer-to-peer”, o mercado de crédito tem evoluído ano a ano.

Segundo dados do Relatório de Economia Bancária 2022, elaborado pelo Banco Central, a carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) encerrou 2022 com crescimento pelo terceiro ano consecutivo. O saldo total dos empréstimos e financiamentos do SFN teve alta de 14% no ano, alcançando R$5,3 trilhões. Desta forma, a participação do crédito no Produto Interno Bruto (PIB) atingiu 53,8% em dezembro e ainda existe um grande potencial de crescimento, visto que em economias desenvolvidas essa relação é maior que 100% .

Os birôs de crédito, como parte fundamental dessa dinâmica por meio do uso de produtos que melhoram a tomada de decisão, investem na educação dos diversos atores do ecossistema econômico com o objetivo de aprimorar as relações de consumo, o investimento e a saúde financeira dos brasileiros.

Uma das iniciativas do setor de birôs é alertar quanto às práticas consideradas lesivas, que têm potencial de comprometer a dinâmica do crédito. Na visão de Elias Sfeir, presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), é fundamental que quem oferece crédito tenha avaliações precisas sobre o comportamento do tomador em relação ao crédito. E, ao mesmo tempo, é fundamental que quem busca recursos financeiros possa usar sua nota de crédito para negociar taxas e condições de pagamento mais justas.

“Toda iniciativa que prejudique a transparência no mercado de crédito pode ser considerada lesiva. A falta de informação relevante para avaliação de crédito, além de prejudicar o acesso ao crédito aumenta o risco de o tomador ficar inadimplente, abrindo caminho para o superendividamento, o que compromete tanto concedentes quanto tomadores de crédito, e a economia como um todo”, ressalta Sfeir, que abordará o tema durante participação da ANBC na 26ª Conferência Nacional da Unale, entre os próximos dias 8 e 10 de novembro, em Fortaleza.

Segundo a ANBC, são três as principais práticas lesivas que podem prejudicar o setor: