A Esri integra blocos 3D ao sistema de registro ArcGIS, aprimorando fluxos de trabalho GIS 3D

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

Organizações de governos nacionais, estaduais e locais, setores de arquitetura, engenharia e construção (AEC), entre outros,estão implementando fluxos de trabalho em 3D para tudo, do monitoramento de ativosàanálise de riscos. As pessoas percebem naturalmente o mundo em 3D e, quando essa perspectiva inata é combinada com a tecnologia abrangente do sistema de informações geográficas (GIS), os usuários finais podem entender e interpretar melhor as representações complexas de dados e informações.

Avanços na coleta de imagens e técnicas de fotogrametria aumentaram a demanda por representações digitais do mundo físico, ou gêmeos digitais geoespaciais. Para atender a essa demanda, a Esri, líder global em tecnologia GIS, integrará os 3D Tiles ao seu software ArcGIS. Com a capacidade de trabalhar com vários tipos de dados, incluindo padrões abertos de dados 3D, os clientes podem desenvolver soluções inovadoras, como gêmeos digitais, com maior facilidade.

O 3D Tiles permite que os aplicativos transmitam e renderizem conteúdo geoespacial 3D massivo de forma rápida e eficiente. Como um padrão aberto de dados 3D, o 3D Tiles é interoperável e amplamente utilizado por diversos setores. “Ser capaz de consumir e trabalhar com blocos 3D no ArcGIS é muito importante para muitos de nossos clientes”, disse Patty Mims, diretora de Desenvolvimento de Negócios da Esri, Governo Nacional Global. “A onipresença do GIS 3D está aumentando rapidamente e muitas organizações enfrentam decisões sobre qual padrão adotar e onde investir.”

A próxima versão do ArcGIS Pro 3.2 oferecerá aos usuários a capacidade de consumir a malha integrada e elementos de objeto 3D de um conjunto de blocos 3D de diretórios locais ou serviços públicos. Esses conjuntos de blocos podem ser combinados com outras camadas GIS, como camadas de Cena 3D Indexada (I3S), um padrão alternativo de dados 3D aberto, para uso em ferramentas exploratórias, análises, animações, layouts e muito mais.

“Com o 3D Tiles perfeitamente integrado ao sistema ArcGIS 3D de registro, os usuários podem elevar seus dados além de uma visualização realista, aproveitando o poder analítico de um GIS completo”, continuou Mims. Permitir que os usuários combinem 3D Tiles com outras fontes de dados para visualização 3D e fluxos de trabalho analíticos é o primeiro de muitos passos no compromisso contínuo da Esri com os padrões do Open Geospatial Consortium (OGC).

O ArcGIS permite que organizações em diversos setores implementem um sistema de registro multidimensional, combinando análises geoespaciais e de gráficos, GeoAI, dados em tempo real e ambientes 3D realistas. Além da integração no ArcGIS Pro, os 3D Tiles em breve serão publicados no ArcGIS Online e no ArcGIS Enterprise como um serviço hospedado em tile (lado a lado) com suporte adicional em toda a Plataforma ArcGIS para desenvolvedores.

Para saber mais sobre a próxima integração do 3D Tiles da Esri para usuários do ArcGIS Pro, acesse esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/announcements/whats-new-in-arcgis-pro-3-2/.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a desbloquear todo o potencial dos dados para melhorar resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implantado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia geoespacial e análises, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que aproveitam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos no site esri.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231108616564/pt/

Contato:

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas, Esri

Celular: 301-693-2643

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE