Confluent Medical observa melhorias drásticas na visibilidade e eficiência da cadeia de fornecimento

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

A Confluent Medical, parceira líder em ciência de materiais, desenvolvimento e produção para fabricantes de dispositivos médicos (“OEMs”), experimentou melhorias significativas em sua cadeia de fornecimento de ponta a ponta com a Kinaxis. A inovadora tecnologia médica (medtech), que oferece implantes que salvam vidas, sistemas de aplicação minimamente invasivos e outros dispositivos médicos, implantou a Kinaxis® em agosto de 2023 com a ajuda da Genpact e credita maior visibilidade e eficiênciaàparceria.

A empresa é especializada no projeto, desenvolvimento e produção em larga escala de dispositivos com base em cateteres e componentes de Nitinol, uma liga metálica especializada com superelasticidade e memória de forma. Com 8 instalações nos EUA e na Costa Rica, 2.000 funcionários e uma ampla gama de produtos, incluindo cateteres complexos, tubos de polímero de alta precisão e têxteis implantáveis, a capacidade de reagir com rapidez a quaisquer alterações em qualquer parte da sua cadeia de fornecimento era primordial.

Jeff McCoun, Vice-Presidente da Cadeia de Fornecimento Global da Confluent Medical, disse, “Tivemos um pico de demanda que quase dobrou e normalmente levaria meses para sincronizar novamente nossa cadeia de fornecimento, mas fizemos isto em apenas algumas semanas. Antes da Kinaxis, executávamos planilhas separadas para cada parte da cadeia, ninguém nunca estava na mesma página e se uma mudança ocorresse em algum lugar, isto nunca ficaria claro para mais ninguém na cadeia. Usei outras soluções ao longo da minha carreira, mas jamais testemunhei uma implantação e melhoria tão rápida e eficiente como a que vimos com a Kinaxis.”

Claire Rychlewski, Vice-Presidente Executiva de Vendas Globais de Campo na Kinaxis, disse, “Conseguir este tipo de impacto é o que nos move. A visão da Confluent é melhorar vidas ao fornecer dispositivos médicos de classe mundial através de ciência, engenharia e produção de materiais inovadores, e estamos animados em ajudá-los a obter isto. É uma grande vitória para todos nós.”

A Genpact iniciou o design da solução Confluent Medical no fim de 2022, sendo que já está em curso a implementação para mais locais e mais usuários.

A Kinaxis trabalha com algumas das maiores marcas do mundo em todos os setores, incluindo CPG, automotivo, alta tecnologia, ciências biológicas e muito mais. Sua tecnologia impulsionada por IA e técnica de simultaneidade patenteada permitem que as empresas orquestrem sua rede de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a entrega final.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em gestão moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos cadeias de fornecimento e pessoas que as gerem a serviço da humanidade. Marcas mundiais renomadas confiam em nosso software para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA centrada no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse Kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Confluent Medical

A Confluent aplica ciência de materiaisàinovação em tecnologia médica. A Confluent é especializada no projeto especializado, desenvolvimento e produção em larga escala de dispositivos e implantes invasivos com base em cateteres. Os clientes confiam na experiência da Confluent em materiais e componentes de nitinol, balões e cateteres complexos, tubos de polímero de alta precisão e têxteis implantáveis. Com instalações em Fremont e Orange County, Califórnia; Warwick, Rhode Island; Windham, Maine; Austin, Texas; Chattanooga, Tennessee; e San José, Costa Rica, a Confluent conquistou a confiança dos líderes da comunidade de dispositivos médicos mediante um histórico comprovado de ciência, engenharia e produção de materiais inovadores. Para mais informação, acesse confluentmedical.com.

Sobre a Genpact

A Genpact (NYSE: G) é uma empresa internacional de serviços profissionais que oferece resultados que transformam os negócios de nossos clientes e moldam seu futuro. Somos orientados pela nossa experiência no mundo real, ao recriar e executar milhares de processos para centenas de empresas internacionais. Nossos clientes, incluindo muitos da Global Fortune 500, fazem parceria conosco pela nossa capacidade exclusiva de combinar profundo experiência industrial e funcional, talentos de liderança e metodologias comprovadas para impulsionar a inovação colaborativa que transforma conhecimentos em ação e proporciona resultados em escala. Criamos vantagens competitivas duradouras a nossos clientes e seus clientes, ao executar operações habilitadas digitalmente e aplicar nossos serviços Data-Tech-AI para projetar, construir e transformar seus negócios. E fazemos tudo com propósito. De Nova York a Nova Déli e mais de 30 países, nossa equipe com mais de 115.000 pessoas é apaixonada pela sua busca incansável de um mundo que funcione melhor para as pessoas. Venha nos conhecer na Genpact.com e no LinkedIn, Twitter, YouTube e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231108361586/pt/

Contato:

Relações com a Mídia



Jaime Cook | Kinaxis

[email protected]



289-552-4640

Relações com Investidores



Rick Wadsworth | Kinaxis

[email protected]



613-907-7613

Fonte: BUSINESS WIRE