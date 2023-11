Corro Com Elas Run e ONG Paraíso dos Focinhos se unem em evento esportivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

A corrida Corro Com Elas Run, um movimento criado pela jornalista Dani Christoffer e a administradora Ju Faria para combater o sedentarismo entre as mulheres, preparou uma ação beneficente para anunciar sua próxima edição no Arpoador, no Rio de Janeiro, no dia 12 de novembro de 2023.

Em parceria com a Corro Com Elas Run, a ONG Paraíso dos Focinhos realizará uma feirinha de adoção. Alguns dos cães da ONG, acompanhados de voluntários, também poderão participar da corridas. Demais pessoas que também comprarem os kits podem participar da corrida acompanhadas por seus animais.

No fim da prova, os participantes terão a oportunidade de visitar uma tenda de adoção para conhecer melhor o trabalho da ONG e, quem sabe, adotar um novo amigo peludo.

A ONG Paraíso dos Focinhos também está oferecendo um kit especial do Corro Com Elas, que inclui uma bandana para pets.

“Os kits podem ser comprados através do WhatsApp no número (21) 96938-0927”, acrescenta Hanri.

Sobre a corrida

A largada da prova será às 8h, com duração de 1h30min.

Este evento exclusivo incluirá uma corrida ou caminhada individual de 5 km, com a largada na Av. Vieira Souto, n.º 22, em frente ao Colégio São Paulo, no Arpoador.

Atletas de ambos os sexos estão convidados a se inscrever e participar.

Os atletas são aconselhados a chegar ao local de largada pelo menos 30 minutos antes da largada, às 07:30h.

“Esperamos que você se junte a nós para este evento esportivo e beneficente. Correr nunca foi tão gratificante”, finaliza a presidente da ONG.

Serviço:

Evento: CORRO COM ELAS RUN

Data: 12/11/2023

Horário: 08h00

Endereço: PRAIA DO ARPOADOR – RIO DE JANEIRO – RJ: AV. VIEIRA SOUTO, 22, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Venda dos kits: Os kits podem ser comprados através do WhatsApp no número (21) 96938-0927

Retirada dos kits: A retirada dos kits vendidos pela ONG será nos dias 10 e 11 de novembro, das 09h às 17h, na Clínica Paraíso Super Pet no Shopping Downtown, Av. das Américas, 500, bloco 16 – loja 124 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Redes sociais:

Site: www.paraisodosfocinhos.com.br

Facebook: www.facebook.com/ongparaisodosfocinhos

Instagram: www.instagram.com/ongparaisodosfocinhos

Sobre ONG Paraíso dos Focinhos:

A ONG Paraíso dos Focinhos está localizada no Rio de Janeiro. Criada em 2012 para resgatar, proteger, tratar e cuidar dos animais de rua até que eles consigam uma família. Atualmente, conta com mais de 500 animais, entre eles cães, gatos, e até mesmo cavalos. Com muita luta e trabalho, conseguiram comprar um novo sítio e construir ambientes cercados e amplos para os cavalos. Onde fica a sede, foi construído baias espaçosas, equipadas com ventiladores, enfermarias e área para banho e tosa.

Tem uma parte de baias com piso diferenciado para os cães especiais, além de parcão e piscina para a diversão dos peludinhos. Abrigam animais com histórico de zoofilia, maus-tratos, abandono e até baleados. E para todos aquilo que é essencial: dignidade e amor. Além de tudo que a ONG conquistou, um dos maiores orgulhos é o Programa Em Movimento, um programa que instrui e educa sobre cuidados com animais e o meio ambiente. Os episódios estão disponíveis no canal de mesmo nome no YouTube.