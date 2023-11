Décimo EGAESE abordou tecnologia e gestão de pessoas em edição comemorativa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

Autoridades e profissionais do setor elétrico estiveram presentes no 10.º Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico (EGAESE). O Encontro, em 2023, teve seu maior público e reuniu centenas de pessoas que acompanharam de perto as tendências do setor e o desafio de adaptação da regulação com a chegada de mais inovação no país.

O tema deste ano foi “Mentes conectadas para o futuro da gestão de ativos”, em que foram discutidos o uso de novas tecnologias e a inclusão das pessoas neste assunto, entendendo suas atuações e os impactos nos resultados das companhias.

“O evento – que já reuniu mais de 800 convidados em edições anteriores – superou as expectativas. Sinto orgulho de ter iniciado esse trabalho há 10 anos, quando ainda eram poucos especialistas em gestão em ativos elétricos no país”, diz Marisa Zampolli, CEO da MM Soluções Integradas e idealizadora do EGAESE.

Além disso, o Grupo Inovativos & Inovativas, anunciado na edição de 2022 e que tem o objetivo de buscar soluções inovadoras para o mercado de energia elétrica, iniciou uma nova fase com o anúncio de Lilian Queiroz, diretora de Gestão de Ativos da Eletrobras, como sua patronesse. “O Grupo terá um ano de intensas atividades na busca de soluções sustentáveis e na inclusão de pessoas”, ressalta Lilian.

Segundo Marisa Zampolli, haverá muitos desafios para o Inovativos & Inovativas. “O Grupo analisará propostas e a proximidade com outras comunidades de interesse. Estamos felizes em receber a Lilian. Ela veio para agregar com seu dinamismo, visão de futuro e de empreendedora”.

O próximo EGAESE está marcado para setembro de 2024 e vai trazer como mote os dez anos da série ISO 55000. A 11° edição abordará o lançamento e o impacto desta série nas empresas do setor elétrico, além dos avanços do Grupo Inovativos & Inovativas.

O EGAESE 2023 teve Eletrobras, CEMIG, CPFL Soluções, Enel São Paulo, AES Brasil, Taesa e Evoltz como patrocinadoras, e a Hitach Energy e a Treetech como expositoras.

Já a ANEEL, o ONS, a ABRATE, a ABRADEE, a ABRAGE, a ABNT e a CTG Brasil integraram o evento como apoio institucional.

Informações à imprensa:

Flávia Mastrobuono – Diretora de Comunicação – [email protected] / [email protected] – (11 99917-9595)