Evento destaca a qualidade na produção de uvas e vinhos

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

Mais de 500 pessoas entre produtores, técnicos, pesquisadores e lideranças do setor da Vitivinicultura já confirmaram a presença no 6º Enoconexão. São 5 palestras de especialistas que trazem mais informação e experiencias bem-sucedidas na busca pela melhora na produção de uvas e na qualidade dos vinhos.

Entre os palestrantes internacionais estão Marta Dizy Soto, pesquisadora e professora da Universidad de La Rioja (Espanha), com a palestra ‘Como determinar o perfil organoléptico aplicado ao caso dos vinhos ultra premium’; Álvaro Peña-Neira, engenheiro agrônomo e professor da Universidad de Chile (Chile), com a palestra ‘Fatores relevantes que determinam a qualidade dos vinhos e seu potencial de passagem por barricas de carvalho’.

Também estará presente o enólogo Lucas Amaral, responsável pela vinícola experimental da EPAMIG, que falará sobre a técnica da dupla poda da videira e as peculiaridades da elaboração de vinhos com essas uvas na palestra ‘Novas fronteiras vitivinícolas – A técnica de dupla poda’.

Além disso, o Dr. Leonardo Cury, com graduação em Agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorado em Produção Vegetal, participa com a palestra: ‘Mudanças climáticas e os impactos na viticultura: El Niño, La Niña… e agora?’. Já o Dr. Henrique Pessoa dos Santos, engenheiro agrônomo com doutorado em Fitotecnia e doutorado em Fisiologia Vegetal, da EMBRAPA, vai falar sobre o cultivo protegido de videira: ‘Detalhes para se garantir produção e qualidade’.

O evento ainda oferece degustações técnicas de vinhos com passagem em barricas e apresentação de modernos equipamentos de vinificação.

O vinho está presente em mais de 220 vinícolas espalhadas por todo o estado, com produtos de grande qualidade chancelados pelos principais concursos internacionais e com experiências de enoturismo que encantam os milhares de turistas. “As vinícolas do estado de São Paulo recebem muitos turistas e a produção fica cada vez maior. Por isso a qualidade das uvas dos vinhos é tema central e tão essencial para ser debatido no nosso 6º Encontro Enoconexão”, conta Rafael Vicchini, sócio-diretor da Enoconexão.

Histórico

Conta a História que as primeiras videiras que aportaram no Brasil foram trazidas da Ilha da Madeira, Portugal, por Martim Afonso de Souza, e foram plantadas na capitania de São Vicente, litoral paulista, por Brás Cubas, em 1532. Hoje, quase meio milênio depois e, após uma jornada de muitos altos e baixos, é possível afirmar que existe uma nova ascensão dos vinhos paulistas.

Essa nova fase foi motivada pelo desenvolvimento de uma técnica de cultivo de uvas desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). Essa técnica chamada dupla poda, na qual o viticultor, por meio da realização de duas podas na videira, direciona a colheita das uvas para o inverno, estação mais seca, o que permite maior maturação e qualidade dos frutos e obviamente a elaboração de um vinho premium.

Ultrapassando as fronteiras políticas, essa dupla poda chegou em grande parte da região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país e impulsionou o surgimento de novas vinícolas, que já colecionam medalhas de grandes concursos internacionais.

No estado de São Paulo, o mais interessante é que essa nova movimentação inflamou até mesmo as regiões produtoras mais consolidadas que se viram motivadas a realizar novos investimentos em produtos e processos, o que se traduziu em um grande ressurgimento e renovação de polos vitivinícolas tradicionais como Jundiaí e São Roque.

Organização

O 6º Encontro Enoconexão, tem coorganização do Polo Turístico do Circuito das Frutas. A região é formada pelos municípios de: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo. Destacam-se, a cultura da uva, morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, acerola e figo. A região também é conhecida nacionalmente pelos inúmeros eventos ligados a temática das frutas, que são realizados anualmente. As Festas da Uva, do Morango, do Caqui, da Goiaba, Figo entre outras, comemoram a produção e valorizam o produtor rural dos municípios.

Serviço:

6o Encontro Enoconexão –

É gratuito e acontece nos dias 8 e 9 de novembro em Louveira (SP).

Salão de Cultura e eventos de Louveira

https://enoconexao.com.br/eventos/