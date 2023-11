IHS Brasil e I-Systems lançam soluções conjuntas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

IHS Brasil, parte do grupo IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (“IHS Towers”), um dos maiores proprietários, operadores e desenvolvedores independentes de infraestrutura de comunicações compartilhadas do mundo por número de torres, e a I-Systems, especialista em redes compartilhadas de fibra óptica, anunciaram, pela primeira vez, uma série de soluções conjuntas de conectividade que posicionam a IHS como uma InfraCo líder na América Latina.

Com uma presença crescente na América Latina, a IHS Brasil oferece soluções de Colocation, Build-to-Suit (BTS), Small Cells e Distributed Antenna Systems (DAS). Essas soluções podem ser aplicadas em áreas rurais e centros urbanos, em locais como aeroportos, shoppings, rodovias, túneis, estádios de futebol, metrôs, condomínios residenciais e corporativos e comunidades.

Alinhada ao portfólio da IHS, a rede de fibra óptica de alta capilaridade da I-Systems pode ser usada simultaneamente por vários Provedores de Serviços de Internet (ISPs) e operadoras para fornecer um modelo de negócio mais sustentável, com mais agilidade, menor custo, menos cabos e maior acessoàInternet de alta qualidade. As novas soluções, apresentadas pela I-Systems, incluem produtos e serviços de fibra óptica neutra (FTTP, FTTH, FTTS, FTTB e FTTR – Fiber to the Pole, Home, Site, Business, Room) e Wi-Fi mesh.

Juntas, a IHS Brasil e a I-Systems oferecem soluções adaptadas às demandas de dados do 5G, como os Micro Edge Data Centers. Utilizando o espaço disponível nas torres e antenas da IHS Brasil e na rede de fibra da I-Systems, gabinetes compactos e modulares são instalados mais próximos dos usuários finais. Isto permite um processamento de dados mais rápido, latência reduzida e uma melhor experiência do usuário, importante principalmente para serviços de telecomunicações sensíveisàlatência, como Surveillance as a Service.

As empresas também desenvolveram Street Level Solutions (SLS), projetadas a partir da rede neutra de fibra óptica da I-Systems e aproveitando a experiência em engenharia da IHS Brasil, para melhorar a cobertura em ambientes urbanos. Essas soluções buscam mitigar desafios como interferências, zonas sem sinal e congestionamento de rede devidoàalta densidade de usuários.

O head da IHS Towers para a América Latina e vice-presidente sênior de inovação, Farès Nassar, disse: “O mercado tem percebido cada vez mais como é conveniente contar com a infraestrutura neutra que fornecemos. Isso permite que ISPs e operadoras regionais ampliem seu alcance com mais agilidade e custos reduzidos, dedicando-seàprestação de seus serviços, enquanto nós cuidamos de toda a infraestrutura necessária.”

Uma novidade do SLS é um banco de praça que abriga os equipamentos para conectividade móvel, desenvolvido por IHS Brasil, I-Systems, Bipar Energia Telecomunicação e Indústria Metalúrgica e Prefeitura do Rio de Janeiro. A solução atende múltiplas antenas simultaneamente, sem necessidade de instalação de gabinetes adicionais. Semelhanteàsolução da IHS Brasil na cidade de Ouro Preto (MG), autorizada pelo IPHAN, o banco permite conectividade ao mesmo tempo em que respeita as características arquitetônicas do ambiente urbano. Do ponto de vista técnico, possui as mesmas funcionalidades dos equipamentos tradicionais e atendeàcrescente necessidade das operadoras de adensamento de rede e 5G.

Essa inovação também existe em outros produtos, inclusive em formato de floreiras. A IHS Brasil e a I-Systems estão entusiasmadas por trazer essas soluções para o mercado da América Latina, com um trabalho conjunto concebido para melhor atender às necessidades de conectividade de cada cliente.

Sobre a IHS Towers

A IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de comunicações compartilhadas do mundo em número de torres e é uma das maiores towercos multinacionais e independentes focadas exclusivamente nos mercados emergentes. A empresa possui quase 40.000 torres em seus 11 mercados, incluindo Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Egito, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda, África do Sul e Zâmbia. Para mais informações, envie um email para: [email protected] ou visite: https://www.ihstowers.com/br-pt

Sobre a I-Systems

A I-Systems é uma empresa especializada em redes neutras de fibra óptica, que podem ser utilizadas simultaneamente por diversos ISPs e operadoras, permitindo práticas sustentáveis, com mais agilidade, menor custo, evitando estruturas sobrepostas e ampliando o acessoàInternet. Fruto de uma joint venture entre a IHS Towers e a TIM, da qual a IHS é o principal acionista, a I-Systems atua em nove estados brasileiros e nas principais capitais do país, incluindo a Grande São Paulo, com aproximadamente 8 milhões de HPs. Para obter mais informações, envie um e-mail para: [email protected] ou visite: www.i-systems.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231107987346/pt/

Contato:

IHS Towers

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE