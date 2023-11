Mercado de afiliação deve alcançar US$ 15,7 bilhões em 2024

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

O mercado de afiliação vem crescendo a cada ano, com mais pessoas optando por investir neste segmento para garantir uma nova fonte de renda. Uma prova disso é que, em um estudo divulgado pela Dustin Howes, foi mencionado que esse segmento deve alcançar cifras superiores a US$ 15,7 bilhões em 2024.

Entretanto, para 2023 as projeções ficam um pouco abaixo dessa marca. O levantamento feito pela Dustin Howes ainda demonstra que este ano deve fechar com ganhos próximos a US$ 14,3 bilhões. Com isso, o crescimento seria de US$ 1,4 bilhão na comparação entre este e o próximo período de 12 meses.

“O mercado de afiliação oferece vários campos para atuação, além de facilidades como a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar e ter a sua própria rotina diária. Com esforço e dedicação, é possível fazer desta a sua principal fonte de renda”, comenta Ricardo Melo, vice-presidente de marketing da HostGator, empresa especializada em domínios e hospedagem de sites.

Tendências para o mercado

O estudo também aponta algumas tendências que serão vistas no segmento de afiliação em 2024. A principal delas está relacionada à inteligência artificial, que será uma das ferramentas usadas na criação de campanhas.

Outro recurso que pode se tornar bastante utilizado por diversas empresas é o de parcerias com nano ou microinfluenciadores. A ideia para essa estratégia estaria aliada ao fato que esses profissionais podem engajar mais em conversas com seguidores, o que pode oferecer mais interações se comparados com donos de contas com milhões de pessoas interessadas em seu conteúdo.

Ainda sobre a questão dos influenciadores menores, o levantamento menciona que eles cobram menos por publicações quando comparados com contas mais populares. Dessa forma, o apoio deles se torna viável para várias companhias que não contam com um budget tão alto para campanhas.

Por fim, cupons e estratégia de cashback também são elementos que ainda devem se manter ativos no mercado de afiliação para 2024. Descontos sempre chamam a atenção de vários compradores, e em muitos casos essa estratégia é adotada em trabalhos com influenciadores.

Programa de afiliação HostGator

O programa de afiliados da HostGator oferece uma oportunidade para os que desejam trabalhar no mercado de afiliação. Nessa oferta, os interessados trabalham indicando os serviços de hospedagem da empresa, ganhando uma comissão conforme o número de vendas.

Também é válido mencionar que não é preciso ser cliente da HostGator para ingressar no programa de afiliados. Outro ponto é que a empresa conta com equipes especializadas para atendimento, além de fornecer diversos materiais para incluir em sites.