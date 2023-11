Pesquisa mostra que brasileiro pode perder quase 40 horas semanais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

Um levantamento apresentado pela NordVPN, multinacional especializada em cibersegurança, mostra que os brasileiros levariam uma semana inteira de trabalho, o equivalente a 39,5 horas, para ler as políticas de privacidade de 96 sites mais visitados mensalmente no país. Os termos e as condições de segurança dessas plataformas no Brasil têm em média 5.880 palavras, que representam 25 minutos de tempo de leitura. O estudo examinou os 20 principais portais em 19 países.

Ao calcular o número de palavras de uma política, a pesquisa estimou quanto tempo levaria para lê-la. Também foi avaliada a compreensibilidade de cada documento utilizando testes de legibilidade FRED e Coleman-Liau. As práticas e os processos de segurança analisados foram redigidos em inglês ou traduzidos automaticamente para o idioma.

“Mesmo que continuemos lembrando os usuários de lerem as políticas de privacidade, metade dos brasileiros ainda não consulta nenhuma informação legal on-line. No entanto, isso é compreensível. Precisaríamos passar um quarto do mês visitando os sites que integraram o estudo. Um trabalhador com salário mínimo no Brasil ganharia cerca de US$ 54,94 (R$ 279,18) durante esse período”, diz Maria Eduarda Melo, country manager da NordVPN.

Sobre o desempenho, a pesquisa constatou que a leitura das políticas de privacidade dos sites brasileiros mais visitados levaria pelo menos oito horas. As mais longas em quase todos os países foram das plataformas de mídia social da Meta (Facebook ou Instagram), com 19.434 palavras. No entanto, obtiveram melhores resultados em termos de legibilidade (“bastante difícil”, com pontuação ligeiramente superior a 50 no FRES e em torno do 12º ano no Coleman-Liau). Toda a política leva cerca de 82 minutos para ser lida.

No entanto, o X (anteriormente conhecido como Twitter) tem uma política de privacidade muito mais curta, com 4.175 palavras, a mesma pontuação de legibilidade do Facebook ou Instagram. Demora cerca de 17 minutos para ser lida. No passado, o Twitter tentava tornar a sua política de privacidade a mais acessível possível, apresentando o Twitter Data Dash, um jogo de computador que ajuda a compreender melhor os termos e as condições da empresa.

“Apesar do tempo que se leva, ler uma política de privacidade é tão importante quanto ter uma. Por isso, as empresas devem trabalhar arduamente para tornar o documento mais curto e de fácil entendimento. Por outro lado, os usuários devem escolher sites confiáveis para navegar e saber o que procurar”, destaca Maria Eduarda.

Mais informações sobre como os testes funcionam e sobre a pesquisa podem ser encontradas aqui: https://nordvpn.com/pt-br/blog/estudo-nordvpn-politicas-de-privacidade/