Startup Giross recebe certificado Apex e vira internacional

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de novembro de 2023.

A startup Giross (@girossapp) recebeu o certificado do Programa de Qualificação para Exportação da Apex-Brasil. O reconhecimento é dado às marcas altamente qualificadas para ingressar no mercado internacional. Após a conquista, o aplicativo agora expande o seu funcionamento para Portugal.

No país estrangeiro, o app Giross propõe ativar as mesmas funções que propõe no Brasil, sendo um delivery que atende empresas e pessoas físicas com taxas reduzidas. A marca acumula clientes como Drogasil, Arezzo e Subway, além de diversas empresas do segmento farmacêutico.

Para Luiz Miranda, investidor nacional, a obtenção do certificado de exportação junto à Apex é um avanço não só para a empresa, mas para o ecossistema de startups no Brasil como um todo. “O Brasil acaba de receber uma conquista que eleva o país no ramo tecnológico. Este feito (do Giross) demonstra que startups nacionais possuem o potencial e a viabilidade para expandirem internacionalmente e competirem globalmente”,

conclui.

Como conseguir o certificado?

Para ser apto a obter o certificado, a marca precisou comprovar a sua real chance de consolidação mundial, com ampliação da rede de clientes, aumento constante de receita e a busca por novas fontes de financiamento, bem como estratégias para barrar a expansão da concorrência.

Assim, como este processo requer uma extensa fase de planejamento, o Giross atingiu o certificado da Apex de forma gradual e tática. Primeiro, alcançou diferentes prêmios e atestados antes de chegar à sua expansão mundial. Um deles foi o certificado da Anvisa, que ampliou as noções de segurança do aplicativo.

“Para quem trabalha com transporte de cargas, principalmente medicamentos, é de extrema necessidade que possua o Selo da Anvisa. Essa certificação tem como intuito registrar os produtos para garantir que são seguros. Os transportadores que não possuem esse certificado, podem levar multas e até ter a carga apreendida”, destaca Vitor Caires, cofundador da marca.

Próximos passos da Giross

Agora, com a nova fase, o aplicativo, que acumulou mais de R$ 6 milhões faturados apenas em 2022 e que atua em mais de 340 cidades do Brasil, se prepara para ativar o seu seguro e as suas atuações em diversos outros países.

“No aplicativo Giross são mais 45 mil entregadores e um sistema de rotas personalizado, com um processo de avaliação (score) que preserva a reputação da empresa”, explica Filipe Martins, cofundador.

Para saber mais, basta acessar: https://giross.com.br/

Website: https://www.instagram.com/girossapp/