A NetApp amplia a parceria com a Microsoft, capacitando os clientes a obterem mais por meio da adoção da nuvem

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados e liderada pela nuvem, anunciou hoje a renovação de sua colaboração com a Microsoft. A NetApp oferece inovações aos usuários do Microsoft Azure, reunindo soluções de armazenamento em nuvem com Azure NetApp Files (ANF), NetApp BlueXP e Cloud Volumes ONTAP, e agora soluções CloudOps da Spot by NetApp – todas baseadas em tecnologias líderes de mercado da NetApp e da Microsoft.

O ANF é uma solução de armazenamento específica para nuvem pública, projetada para todas as cargas de trabalho de arquivos corporativos, oferecendo desempenho e recursos de gerenciamento de dados anteriormente esperados de ambientes locais. Até mesmo os aplicativos mais exigentes alcançam desempenho de dados com uma das latências mais baixas já vistas na nuvem, tudo dentro da Rede Virtual do Azure (VNET) totalmente segura. O ANF oferece uma maneira perfeita de adicionar arquiteturas de proteção de dados e recuperação de desastres de nível empresarial ao ecossistema Azure, garantindo sua relevância no contexto de cargas de trabalho de nuvem pública.

Com os aprimoramentos da rede definida por software do Azure para ANF, os clientes podem trazer suas arquiteturas de segurança corporativa para a nuvem pública. A ANF oferece flexibilidade e escalabilidade na nuvem por meio do provisionamento em tempo real do desempenho e da capacidade, permitindo que os clientes sejam ágeis e atendam às suas necessidades de negócios de forma econômica.

“Por intermédio de nossa colaboração com a Microsoft, podemos oferecer aos nossos clientes e parceiros operações de infraestrutura de nuvem e armazenamento em nuvem líderes de mercado que ninguém mais no setor oferece”, disse Ronen Schwartz, vice-presidente sênior e gerente-geral de armazenamento em nuvem da NetApp. “A NetApp está oferecendo um conjunto robusto de recursos – com o ANF, serviços de dados híbridos NetApp BlueXP, Cloud Volumes ONTAP e Spot. Inovamos em colaboração com o Microsoft Azure, oferecendo aos clientes uma otimização inigualável tanto para o armazenamento quanto para a computação. Aceleramos a mudança para a nuvem de arquivos gerais e cargas de trabalho corporativas, e ajudamos cada vez mais os clientes com cargas de trabalho nativas da nuvem, Kubernetes e IA.”

A NetApp fez investimentos significativos em seu portfólio Spot by NetApp para CloudOps no Azure para trazer novas soluções ao mercado.Isso inclui soluções para fornecer suporte integrado para ambientes Azure Kubernetes Service (AKS) e uma solução totalmente gerenciada de código aberto que se integra ao ANF, NetApp BlueXP e Cloud Volumes ONTAP. As soluções CloudOps da Spot para o Azure utilizam automação impulsionada por IA/ML para oferecer otimização contínua de todos os recursos de computação do Azure, aumentando a eficiência e reduzindo significativamente a complexidade operacional, ajudando os clientes a simplificar e acelerar seus investimentos no Azure para maximizar o valor comercial.

“O Azure NetApp Files continua a oferecer inovação cada vez maior aos nossos clientes como resultado de nossa parceria frutífera e de longa data com a NetApp”, disse Aung Oo, gerente-geral de armazenamento do Microsoft Azure. “Juntas, a Microsoft e a NetApp oferecem aos clientes uma maneira eficiente de otimizar sua infraestrutura Azure, com o serviço de armazenamento primário Azure baseado em ONTAP, ajudando a garantir que eles obtenham o máximo benefício de seu investimento conosco.”

Juntas, a NetApp e a Microsoft mantiveram um ritmo acelerado de inovações recentes, incluindo:

Datastores do Azure NetApp Files para a solução Azure VMware

Grupo de volumes de aplicativos para SAP HANA

Tamanho do pool de capacidade menor, de 2 TiB

Grandes volumes (até 500 TiB)

Chaves gerenciadas pelo cliente

Colocação de volume em zona de disponibilidade e replicação entre zonas



Novas regiões: África do Sul Norte, Suécia Central, Qatar (Central), Coreia do Sul

Algumas inovações recentes do portfólio do Spot by NetApp para usuários do Azure incluem:

Suporte do Spot Eco para Azure Savings Plans e todos os tipos de conta do Azure, incluindo Pagamento conforme o uso, conta em várias moedas (MCA), contrato empresarial (EA) e provedor de soluções em nuvem (CSP)

Nó de Estado do Spot Elastigroup para o Azure

Suporte de segurança do Spot para o Azure

Spot Ocean para o mecanismo sem servidor de nível empresarial do AKS para Azure

Suporte do Spot Ocean para Apache Spark no Azure

Instaclustr Managed PostgreSQL em arquivos NetApp do Azure

“A capacidade de implantar e operar aplicativos com velocidade e confiabilidade é fundamental para o sucesso das empresas na nuvem”, disse Haiyan Song, vice-presidente executivo e gerente-geral de CloudOps na NetApp. “Nosso portfólio expandido Spot by NetApp no Microsoft Azure e parceria com a Microsoft fornecem aos clientes o que eles precisam para automatizar e otimizar continuamente a infraestrutura de aplicativos na nuvem, impulsionar a operação em nuvem e a eficiência de custos que seus negócios exigem, ao mesmo tempo em que oferecem a experiência digital que os clientes esperam.”

As soluções Spot by NetApp Cloud Ops estão disponíveis no Azure Marketplace, parceiros de canal do Microsoft Azure e NetApp e Azure NetApp Files estão disponíveis através do portal do Microsoft Azure como um serviço nativo do Azure.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software centrada em dados e orientada para a nuvem que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem que elas executem seus aplicativos de forma otimizada, do data centerànuvem, quer estejam desenvolvendo na nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências de nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a criar sua própria estrutura de dados e a fornecer com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas – a qualquer momento e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Recursos adicionais

Otimizando a infraestrutura do Azure com o Spot



Azure NetApp Files

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231109784221/pt/

Contato:

Contato com a Mídia:



Kenya Hayes

NetApp

[email protected]

Contato com o Investidor:



Kris Newton

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE