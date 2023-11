A produtora de baterias Hithium fornecerá à desenvolvedora de ESS Perfect Power

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

O fabricante de baterias estacionárias Hithium anunciou um novo acordo de cooperação com a desenvolvedora de projetos de armazenamento de energia Perfect Power LLC, cujas operações são principalmente no Texas e na Califórnia. O parceiro assinou um acordo para que a Hithium forneça 1 GWh de produtos de bateria que deverão ser implantados em seus mercados. As duas empresas assinaram o memorando de entendimento na sede da Hithium em Xiamen, China.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231109467978/pt/

Signing ceremony site Left: CEO of Perfect Power, Anthony (Tony) Maselli;

Right: Chairman of Hithium, Jeff Wu (Photo: Business Wire)

Liderada por Anthony Maselli e uma equipe experiente com mais de 2.000 MWhs de projetos de ESS em operação nos Estados Unidos, a Perfect Power aprimorará suas operações com armazenamento avançado de energia e tecnologia de geração de energia projetada para integração com a rede de serviços públicos da área.

Com foco no Texas, que tem a segunda maior capacidade solar instalada de todos os estados dos EUA, a Perfect Power está se concentrando na geração de energia limpa sustentável, confiável e renovável e no armazenamento de energia.

Anthony Maselli, CEO da Perfect Power, comentou: “O desempenho e a durabilidade da bateria são cruciais para nós, com nosso foco em facilitar uma rede mais flexível e energia limpa confiável para os bairros e regiões atendidos por nossos projetos. Ter um fornecedor como a Hithium dá confiança tanto aos nossos investidores quanto aos nossos consumidores finais de que podem depender de nossos projetos.”

O presidente da Hithium, Jeff Wu, acrescentou: “Cooperar com a Perfect Power é um passo emocionante para nós nos EUA, permitindo-nos apoiar projetos em dois dos maiores mercados de energia do país, Califórnia e Texas. Com essa iniciativa de colaboração, pretendemos promover a penetração e implantação de produtos avançados de armazenamento de energia na transição NetZero nos EUA.”

Com 11 GWh de produtos de bateria entregues desde sua fundação em 2019, a Hithium é uma das poucas fabricantes de grande escala que se concentra exclusivamente no armazenamento de energia estacionária. A célula de 314 Ah da empresa apresenta uma vida útil de 11.000 ciclos e fornece a base para seu novo sistema de contêineres ∞block de 5 MWh, cujo design inovador reduz a área de superfície necessária em 20%.

Sobre a Perfect Power

A Perfect Power LLC é uma importante desenvolvedora de armazenamento de energia distribuída no Texas, tendo desenvolvido e operado projetos em todo o território da ERCOT e da Califórnia. A Perfect Power tem experiência em geração de energia, energia renovável e armazenamento de energia. Comprometida em fornecer soluções renováveis, a Perfect Power está liderando a transição para um futuro de energia sustentável.

Sobre a Hithium

Fundada em 2019, a Hithium é uma fabricante líder de produtos de armazenamento de energia estacionária de alta qualidade para aplicações em escala de serviços públicos, como também comerciais e industriais. Em seus quatro centros de P&D distintos e várias instalações de produção inteligentes, a Hithium inovou com melhorias de segurança revolucionárias em suas baterias de íon-lítio, como também aumentos significativos no ciclo de vida. Com décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para oferecer aos parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa está sediada em Xiamen, China, com operações nos EUA, Austrália, Dubai e Europa, e está expandindo sua capacidade de produção para 70 GWh até o final de 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231109467978/pt/

Contato:

carol.wu@hithium.com

Fonte: BUSINESS WIRE