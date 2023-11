Acelerador florestal da Terraformation com foco na biodiversidade ganha impulso à medida que a primeira coorte amplia suas operações e mais duas coortes são confirmadas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

A Terraformation, uma empresa internacional de reflorestamento fundada pelo ex-CEO da Reddit, Yishan Wong, anuncia a progressão de sua primeira coorte do Seed to Carbon Forest Accelerator (Acelerador Florestal de Semente ao Carbono) para a Fase 2, o que permite que equipes florestais iniciem projetos piloto e estabeleçam infraestrutura vital, como viveiros e bancos de sementes. O Acelerador da Terraformation é o primeiro programa do mundo com foco na biodiversidade e financiado por carbono para criadores de florestas em todo o mundo, abordando as lacunas críticas de financiamento, tecnologia e competências necessárias para a restauração da biodiversidade nativa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231109023996/pt/

Terraformation’s biodiversity-focused forest accelerator gains momentum as the first cohort scales its operations and two more cohorts confirmed (Photo: Business Wire)

Tendo concluído a primeira fase do Acelerador, que incluiu estudos de viabilidade para avaliar o potencial de um projeto se transformar num projeto de carbono em grande escala, bem como formação em operações comerciais, biodiversidade, mercados de carbono e silvicultura, as equipes receberam agora apoio adicional passar para a Fase 2 por um período de até dois anos. Durante esta fase, as equipes florestais estão preenchendo um Documento de Concepção do Projeto (PDD) com registros de carbono e se preparando para vendas futuras de carbono, além de monitorar dados de carbono e impacto social para seus projetos de restauração de florestas nativas. A Terraformation trabalhará em parceria com as equipes florestais para estabelecer fluxos de receitas futuros, como créditos de carbono verificados de alta qualidade e outros modelos de negócios sustentáveis,àmedida que avançam para a fase final do Acelerador.

Os três projetos que avançam para a Fase 2 do Acelerador são:

Seawater Solutions : Este projeto de restauração de manguezais no Gana irá restaurar mais de 2.000 hectares de manguezais na zona húmida degradada de Ramsar, reduzindo os riscos de inundações e erosão do solo, ao mesmo tempo que proporcionará meios de subsistência sustentáveis na aquicultura regenerativa, na agricultura e na apicultura. O projeto proporcionará renda aos proprietários de terras e benefícios às comunidades locais.

Este projeto de restauração de manguezais no Gana irá restaurar mais de 2.000 hectares de manguezais na zona húmida degradada de Ramsar, reduzindo os riscos de inundações e erosão do solo, ao mesmo tempo que proporcionará meios de subsistência sustentáveis na aquicultura regenerativa, na agricultura e na apicultura. O projeto proporcionará renda aos proprietários de terras e benefícios às comunidades locais. Fundación Grupo Argos : O projeto trabalha com pequenos e médios proprietários privados na Colômbia para restaurar 1.150 hectares de florestas tropicais montanhosas com foco na biodiversidade e na captura de carbono, desenvolver atividades agroflorestais para melhorar a conectividade entre as florestas existentes e melhorar a gestão da bacia hidrográfica da comunidade local.

O projeto trabalha com pequenos e médios proprietários privados na Colômbia para restaurar 1.150 hectares de florestas tropicais montanhosas com foco na biodiversidade e na captura de carbono, desenvolver atividades agroflorestais para melhorar a conectividade entre as florestas existentes e melhorar a gestão da bacia hidrográfica da comunidade local. Eco2Librium: Este projeto visa restaurar 45 espécies nativas (incluindo várias que são raras, ameaçadas e endémicas da área) na Floresta Kakamega – uma das áreas com maior biodiversidade na África Oriental e um raro remanescente do outrora extenso cinturão de floresta tropical Guiné-Congoliana. Os benefícios do projeto incluem a criação de mais de 500 empregos, principalmente para mulheres, e programas educacionais locais.

Duas novas coortes sendo lançadas na Fase 1

A Terraformation também está lançando duas novas coortes na Fase 1. Baseada no Sudeste Asiático, a Coorte 2 apresenta seis projetos com um potencial de reflorestamento de quase 23.000 hectares em manguezais, terras áridas e florestas de turfeiras. A Coorte 3 está em preparação, com visitas locais de especialistas florestais da Terraformation para conhecer as suas equipes da África Ocidental e Oriental. Estima-se que um coorte adicional apresentando projetos de reflorestamento nativo com biodiversidade na América Latina seja anunciado no início do próximo ano para inscrições enviadas até 30 de novembro de 2023.

O acessoàformação continua a ser um dos obstáculos enfrentados pelas equipes florestais globais. Como resultado, a Terraformation está testando uma parceria com a The Nature Conservancy Asia-Pacific para fornecer cursos de capacitação e acesso a especialistas especializados em reflorestamento para projetos florestais e equipes locais em Aotearoa, Nova Zelândia e Indonésia.

O primeiro Seed to Carbon Forest Accelerator (Acelerador Florestal de Semente ao Carbono) da Terraformation foi lançado no ano passado para atenderànecessidade de milhares de novas equipes de reflorestamento para capturar carbono em escala e limitar os impactos das mudanças climáticas. O programa Acelerador fornece às equipes florestais o tão necessário financiamento na fase inicial, treinamento em restauração resiliente de ecossistemas nativos e um conjunto de ferramentas para aumentar a transparência dos projetos durante as fases mais críticas dos projetos florestais de biodiversidade.

Yishan Wong, fundador e CEO da Terraformation, declarou: “Novas equipes florestais são necessárias imediatamente para atenderàdemanda por créditos de carbono de alta qualidade e biodiversidade, criando uma nova geração de créditos que excedam os padrões atuais de transparência. Estamos restaurando a confiança no mercado conduzindo uma due diligence de qualidade aliadaàexperiência florestal local para identificar projetos de alta integridade que priorizem a biodiversidade, proporcionem benefícios reais e estabeleçam a equidade climática para as comunidades locais.”

Novas parcerias oferecem maiores recursos e alcance

As notícias do Acelerador chegam no momento em que a Terraformation atinge vários marcos de negócios. A empresa foi recentemente reconhecida como parceira técnica pela AFR100, uma iniciativa da União Africana, do Instituto de Recursos Mundiais, do governo alemão e do Banco Mundial para restaurar 100 milhões de hectares de paisagens desmatadas e degradadas em toda a África até 2030.

A Terraformation também formou uma parceria estratégica com o Forest Stewardship Council (FSC), a organização internacional sem fins lucrativos e multissetorial que promove a gestão responsável das florestas do mundo. Esta parceria conectará a rede de gestores e financiadores florestais do FSC com novas oportunidades através do acelerador da Terraformation.

Dedicadaàrestauração das florestas do mundo para estabilizar o nosso clima, revitalizar ecossistemas e construir comunidades prósperas, a Terraformation e a Restor, uma plataforma de mapeamento espacial de dados abertos para indivíduos e organizações que trabalham com a natureza, firmaram uma parceria para melhorar a experiência dos usuários e melhorar o acesso ao financiamento florestal com a maior comunidade online de restauração e conservação. As equipes florestais na plataforma global da Restor agora podem usar seu perfil de projeto existente para iniciar o processo de inscrição para o Seed to Carbon Forest Accelerator da Terraformation com mais facilidade. Combinar os dados de ponta e as ferramentas de colaboração do Restor com a experiência florestal da Terraformation é como a próxima geração de projetos florestais será capacitada para expandir.”

Tom Elliot, CEO da Restor, declarou: “A restauração consiste em criar as condições para que as pessoas e a natureza prosperem juntas. Estamos orgulhosos de trazer o Seed to Carbon Forest Accelerator da Terraformation para a comunidade de restauração. Ao combinar a transparência de ponta e as ferramentas de colaboração da Restor com a experiência florestal da Terraformation, estamos criando oportunidades para a próxima geração de projetos criarem impacto em escala.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231109023996/pt/

Contato:

Seb Leman/Ella Hatfield

Headland Consultancy

[email protected]



[email protected]

Angela Jo Tu

Diretora de Relações Públicas e Marca, Terraformation

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE