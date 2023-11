Evento aborda desafios na formação das novas competências

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

O Technology Evolution Conference 2023 (TEC 2023), evento de inovação e tecnologia para negócios do IEG, acontecerá dia 22 de novembro, no formato online e ao vivo.

O TEC é um evento organizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) e reunirá líderes, diretores e tomadores de decisão de grandes empresas, startups e empreendedores.

Com um viés prático das principais inovações tecnológicas do mercado, é voltado para profissionais de todas as áreas de atuação que buscam entender e implementar inovações tecnológicas em diversos setores da economia.

Em sua 5ª edição, o evento despertará reflexões acerca do tema “Era digital: os desafios para formação das novas competências que irão impactar o mundo dos negócios”.

“O TEC 2023 foi desenhado frente ao atual cenário mundial, com um olhar para os desafios enfrentados pelas empresas para adaptarem seus times às novas exigências impostas pelo acelerado avanço tecnológico. O nosso objetivo com o evento é apoiar o crescimento e a sustentabilidade das organizações nesse panorama de grandes mudanças e transformações”, destaca Taís Nascimento, Sócia do IEG e responsável pela Escola de Negócios.

Para a palestra de abertura, o IEG receberá Sérgio Sacani, Cientista, fundador do blog Space Today e apresentador do canal Ciência Sem Fim no Youtube, que vai compartilhar sua visão falando sobre “Revolução da IA: Soluções para um mundo em transformação”

Com o sucesso dos eventos realizados no formato online e ao vivo, a próxima edição será novamente realizada nesse formato imersivo onde os espectadores acessarão o evento através de uma plataforma totalmente virtual com muitas possibilidades de interatividade e conexão.

Em um dos espaços da plataforma do evento, o “Auditorium”, a audiência acompanhará apresentações planejadas pelo IEG, além de poderem interagir também no espaço de networking e visitar o “Exhibition Halls”, com estandes de parceiros do evento que de forma interativa apresentarão suas soluções, realizarão apresentações e workshops.

Todo o evento e espaços são pensados e customizados com o objetivo de garantir a melhor experiência de interação e conteúdos relevantes.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.