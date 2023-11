Evento terá 150 gatos, concurso felino e ação solidária

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

Vem aí a quarta e última edição de 2023 de um dos maiores eventos de gatos da América Latina, com 150 gatos de 20 raças diferentes, além dos gatos sem raça definida. O programa acontece no fim de semana de 11 e 12 de novembro, no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, em São Paulo, com realização do Clube Brasileiro do Gato – CBG e da PremieRpet®.

O acesso é gratuito e aberto a todas as faixas etárias. Os visitantes poderão aprender mais sobre os cuidados com os animais, tirar dúvidas com criadores, receber dicas de nutrição pet, além de conferir produtos temáticos exclusivos nas lojinhas.

Nos dois dias de evento, os visitantes poderão conferir a beleza e o exotismo de diversas raças, algumas ainda pouco conhecidas entre os brasileiros, como o Ocicat (com pelagem tigrada), o Sphynx (que desperta curiosidade pela ausência de pelos), o Selkirk Rex (com seus pelos encaracolados), o Maine Coon (também chamado de “gato gigante”), o Devon Rex (gato que serviu de inspiração o personagem de E.T.– O Extraterrestre), o Russian Blue (gato com pelagem cinza), além dos SRDs (sem raça definida, popularmente conhecido como “vira-lata”).

Um dos destaques é o Mau Egípcio, gato raro no Brasil e com origem no Egito Antigo, há mais de 3 mil anos. “Os gatos dessa raça têm uma aparência única, com pelagem malhada e exuberante, além de gostarem de brincadeiras e companhia do seu tutor. São gatos com muita história para ser contada e descoberta”, explica Gerson Alves Pereira, presidente do Clube Brasileiro do Gato – CBG.

“Há mais de uma década realizamos o mais completo encontro temático do universo felino, em parceria com o CBG. É gratificante observar como a conscientização sobre os gatos e as boas práticas de criação vêm ganhando cada vez mais destaque ao longo do tempo”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet®.

Concurso de beleza e visita aos bastidores

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina e quem estiver por lá poderá acompanhar a disputa. Juízes convidados do Brasil, Holanda e Suécia irão eleger os melhores gatos e o grande campeão de cada dia com base em categorias que consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da FIFe – Fédération Internationale Féline.

Os interessados no universo da competição poderão participar de visitas monitoradas e ter acesso aos bastidores, conhecer as particularidades das raças e ficar ainda mais perto dos animais. Essas visitas ocorrem nos dois dias de encontro, em três horários diferentes: às 11h, às 13h e às 15h. As inscrições são por ordem de chegada e devem ser feitas no estande da PremieRpet®.

Ação solidária

Desde 2014 o evento promove uma ação solidária que une os gateiros em prol de crianças e animais: os visitantes são convidados a doar, na entrada do evento, uma lata ou pacote de leite em pó, que serão destinados à Casa Hope, instituição de apoio a crianças com câncer. A cada quilo de leite arrecadado, a PremieRpet® doará um quilo de alimento para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Serviço:

213ª e 214ª Exposição de Gatos do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Data: 11 e 12 de novembro de 2023

Horário: 10h às 17h

Local: Centro de Convenções Shopping Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569, Consolação – São Paulo)

Visitas monitoradas: 11h, 13h e 15h (inscrições por ordem de chegada)

A entrada é gratuita. Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.