PayRetailers anuncia sua participação na SiGMA Europe 2023 em Malta

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de novembro de 2023.

A PayRetailers, o provedor global de soluções de pagamento para a América Latina tem o prazer de anunciar sua participação no evento SIGMA Europa. Este evento será realizado nos estaleiros de construção naval MHH em Valletta, Malta, de 13 a 17 de novembro de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231109855482/pt/

(Photo: Business Wire)

O evento SiGMA Europa representa uma oportunidade excepcional para a comunidade de iGaming (jogos de azar na Internet) e empresas relacionadas a este setor. O evento incluirá 800 patrocinadores e expositores, 25.000 delegados e 250 palestrantes principais. Além disso, o evento oferecerá eventos paralelos e jantares de networking, proporcionando um ambiente ideal para a troca de ideias e colaboração entre os especialistas do setor.

A PayRetailers vai se apresentar no evento no estande 1006 para mostrar suas soluções de orquestração de pagamentos e aquisição especialmente idealizadas para o setor iGaming. Os participantes terão a oportunidade de descobrir como a inovadora tecnologia da PayRetailers leva inteligência e eficiência ao processo de pagamento para transformar a maneira como as empresas gerenciam suas transações.

A PayRetailers tem tido um 2023 de muito sucesso, com notáveis melhorias em seu sistema de processamento de pagamento e expansão de suas operações para novas regiões, incluindo Sofia, na Bulgária. Estes desenvolvimentos consolidaram a posição da PayRetailers como protagonista no setor fintech, que se concentrou em oferecer soluções de pagamento localizadas e seguras para empresas locais e internacionais.

SiGMA Europe Malta 2023 – Revolucionando a Indústria de Jogos

A PayRetailers participou anteriormente na SiGMA Américas em São Paulo e agora tem orgulho de participar da SiGMA Europa em Malta. Neste evento crucial para a indústria de jogos, a empresa espanhola apresentará seu sistema robusto de pagamentos, com destaque para seu compromisso com a segurança máxima e uma experiência de pagamento excepcional para os participantes. As soluções da PayRetailers são adaptadas a cada país da América Latina ao oferecer métodos de pagamento preferidos e conversão de moeda conveniente.

A participação da PayRetailers nestes eventos destaca a sua dedicação em agregar valor para comerciantes e garantir soluções de pagamento perfeitas e seguras para empresas de vários setores. Ao se unir ao evento SiGMA Europa, a PayRetailers acelera sua missão de capacitar comerciantes e empresas com soluções inovadoras.

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma empresa que se estabeleceu como um provedor líder global em serviços de pagamento on-line com uma abordagem centrada na América Latina. Sua missão é oferecer soluções de pagamento integradas para o comércio eletrônico (e-commerce), que abrange todo o processo de transação internacional, sem a necessidade de uma entidade local. Por meio de uma API direta, uma plataforma de tecnologia avançada e acordos comerciais, a PayRetailers oferece aos comerciantes globais mais de 250 métodos de pagamento locais na América Latina. Sua arquitetura de tecnologia proprietária é altamente flexível e escalável, permitindo inovação rápida para atenderàcrescente demanda do mercado.

Com sede na Espanha e escritórios regionais estrategicamente localizados na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Costa Rica, Paraguai e Peru, a PayRetailers se posiciona como parceira confiável para empresas que procuram se expandir no mercado da América Latina e maximizar seu potencial de crescimento.

Para obter mais informações sobre PayRetailers, acesse seu site em https://www.payretailers.com ou sua página do LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231109855482/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE